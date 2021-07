Dodik uputio poruku novom ambasadoru SAD-a

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je imenovanje novog američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija stvar SAD, ali da on treba da zna da se aposlutno mora poštovati slovo Dejtona.https://be7b3887929f5f2e265d14b85fdc9871.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

– Ambasador je zadužen da provodi američke interese, mi imamo neke naše interese ali je bitno da zna da se situacija ovdje značajno promijenila u odnosu na ranije. Mi ga znamo od ranije, iz nekih ranijih vremena, ali ovo nije ni 2005. godina, ni 2008. već 2021. u kojoj se apsolutno mora poštovati slovo Dejtona i to je naša politika – istakao je Dodik, dodavši da je prije dva mjeseca kao predsjedavajući Predsjedništva BiH obaviješten o imenovanju novog ambasadora ali da je uljudno da to saopšti američka strana.

Dodik je izjavio novinarima da Republika Srpska ne prihvata imenovanje visokog predstavika bez odluke Savjeta bezbjednosti UN.

– Ukoliko budu nastojali da to učine moraće se suočiti sa našom voljom da to ne prihvatamo, ne razgovaramo, institucionalno odbijamo bilo kakvu saradnju, a ako oni misle da treba da se bave time neka se bave. U svakom slučaju mi ćemo /sa američkim ambasadorom/ pokušati da imamo odnose pune razumijevanja ako je to moguće, ali odavno već nismo spremni da zbog bilo kakvog poltronstva ili nečega drugog zato što je neko ranije bio ovdje ili u Prištini moramo da prihvatimo neke stvari- istakao je Dodik.

On je rekao da njemu ta činjenica govori o jednoj sasvim drugoj dimenziji, a to znači da je američka Ambasada i u BiH i u Prištini generalisala svoje aktivnosti koje nisu bile baš u interesu srpskog naroda u cjelini.

Američki predsjednik Džo Bajden izabrao je Majkla Marfija za američkog ambasadora u BiH koji je bio zamjenik šefa misije u američkoj Ambasadi u Prištini, a prije toga tri godine je radio kao politički savjetnik u Ambasadi u Sarajevu.

Autor: Srna