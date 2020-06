Dodik: Učiniti sve da bude ukinuto Vijeće naroda

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Vijeće naroda Republike Srpske nije trebalo ni da postoji i da bi u narednom periodu trebalo učiniti sve da ono bude ukinuto.

Komentarišući činjenicu da Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda za usaglašavanje zakona, propisa i akata na jučerašnjoj sjednici nije postigla dogovor ni o jednom pitanju, Dodik je istakao da je Vijeće naroda izmišljeno da bi bilo kočnica Republici Srpskoj.



– Vijeće naroda je izmišljotina visokog predstavnika Volfganga Petriča koji je to nametnuo Narodnoj skupštini. U Ustavu BiH i Dejtonskom sporazumu ne postoji Vijeće naroda, postoji samo Narodna skupština – rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.



On je podsjetio da u Dejtonskom mirovnom sporazumu postoji Dom naroda Federacije BiH i Dom naroda BiH, ali da takvo nešto u Srpskoj ne postoji.



– To je izmišljena stvar visokih predstavnika koji su, sve što su radili, radili na štetu Republike Srpske – poručio je Dodik.



Prema njegovim riječima, kroz promjenu Ustava Republike Srpske, koja se priprema, treba ako ne eliminisati Vijeće naroda iz parlamentarnog života, onda bar dramatično smanjiti mogućnost da se na ovaj način onemogućava rad najvišeg organa vlasti.



Komentarišući činjenicu da je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda pokrenuo vitalni nacionalni interes na rebalans budžeta Srpske, Dodik je napomenuo da je rebalans budžeta napravljen zbog epidemije virusa korona, te da nije ništa učinjeno da bi se smanjivale stavke vezane za neku bošnjačku ili bilo čiju drugu organizaciju.



– To je više nalog koji dolazi iz Sarajeva, kao što pokušavaju mnogo toga da preko Ustavnog suda BiH urade u Srpskoj. Ustavni sud BiH je mjesto kriminalizacije odnosa u BiH, majorizacije dva naroda u BiH i afirmacije jednog naroda i jedne političke iluzije koja pokušava da nametne BiH unitarno državo uređenje – smatra Dodik.



On je dodao da je riječ o potpuno nerazumnom političkom ponašanju, podsjećajući da se Klub Bošnjaka tako ponašao i sa proglašavanjem vanrednog stanja na koje se čekalo desetak dana.



– Oni politiku vode po nalogu iz Sarajeva i gledaju kako će ovdje zakomplikovati situaciju – naveo je Dodik.



Dodik je dodao da očekuje veći rad Ustavnog suda Republike Srpske, koji treba da daje ocjenu za svako pitanje vezano za Republiku Srpsku i da se spriječi da se mnoge odluke prenesu na Ustavni sud BiH.



– Ustavni sud BiH je kriminalna, mafijaška organizacija i takvog ustavnog suda nema nigdje u svijetu. Može se zvati i nakaradni sud – poručio je Dodik.

Autor: Vijesti.ba