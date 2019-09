Dodik: U subotu ćemo razgovarati s Aleksandrom Vučićem, SDA je pretjerala

Lider SNSD-a je rekao da će sljedeće sedmice imati pripremljen materijal za Skupštinu.



Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u uvodnom izlaganju na sjednici Glavnog odbora SNSD-a osvrnuo se na zaključke koje bi danas Glavni odbor trebao usvojiti, a koji se odnose na, kako je kazao, jedanaestomjesečnu blokadu Sarajeva u vezi s formiranjem vlasti na nivou BiH.

U svom obraćanju novinarima Dodik je kazao da je Glavni odbor usvojio 64 zaključka o različitim osvrtima, a posebno se osvrnuo na deklaraciju SDA, koja, kako je kazao, RS dovodi u situaciju da mora reagirati.

– Uvođenje bonskih ovlaštenja je mimo Ustava i to ne smatramo konačnim. Odbacujemo intervencionizam međunarodne zajednice i tražimo dijalog u BiH po svim pitanjima, pogotovo kada su u pitanju zakoni koji su mijenjali nadležnosti. Odbacujemo bilo kakve prijedloge da se formira RBiH, da se napravi njena teritorijalna reorganizacija. To je urušavanje Dejtona i to ugrožava mir u BiH. Ukoliko se situacija u BiH ne bude odvijala u skladu s Ustavom, treba na pravi način citati ustavnu odrednicu o samoopredjeljenju. Predložili smo da se u NSRS s FBiH razgovara o Zakonu o odbrani, Zakonu o VSTV-u, o Zakonu o indirektnim porezima – kazao je Dodik.

– Moguća je sjednica u narednih 10 do 15 dana. SDA je pretjerala u svom stavu oko reformi. Za nas je to neprihvatljivo. To ne može da bude osnova za razgovor. U subotu u podne su razgovori predstavnika parlamentarnih stranaka u RS s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Treba da se ocijeni je li rad OHR-a u skladu s Dejtonom. Sinoć smo Cvijanović i ja razgovarali s Borenovićem i sa Šarovićem. Naš prijedlog je imao nekoliko varijanti. Prvi je bio da oni izađu, a mi ne uđemo u Vijeće ministara. Druga varijanta je bila da oni ostanu tamo, a da mi insistiramo da postoje izborni pobjednici. Opozicija apostrofira samo jednu stvar, a to je da oni ne treba da izlaze – rekao je Dodik.

