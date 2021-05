Dodik u Beogradu: Srbija i RS dvije države

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras Srni u Beogradu da su Srbi u stradalničkom 20. vijeku izgubili oko dva miliona i 300 hiljada ljudi, ali da taj vijek kao da se nije završio ni danas, jer Srbi imaju nestabilno i zlonamjerno okruženje.

“Ali, ono što je dobro iz svih tih stradanja i žrtava jeste da su Srbi spoznali šta je to sloboda, koliko je važna i koliko je važno da se Srbi bave sobom i svojim interesima ne ugrožavajući druge”, rekao je Dodik uoči svečane akademije povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.



Prema njegovim riječima, problem je bio što su više od 100 godina drugi Srbima nametali svoje okvire i od njih tražili određeno ponašanje.



“Naš jedini interes je izgradnja naše dvije države – Srbije i Republike Srpske. Sa Srpskom nema nikakve kalkulacije, što se njenog postojanja tiče”, rekao je Dodik.



On je naglasio da su Srbi častan narod i da su uvijek bili na svijetloj strani istorije.



“Srbi su dali svoje živote za slobodu naroda i to je ono što je najčasnije što čovjek može da učini. Zato je važno da se prisjetimo stradanja, ali jednako tako i pobjede koja je integrisana u pobjedu čovječanstva nad fašizmom”, poručio je Dodik.



On je istakao da su, nažalost, Srbi lakovjerno dopustili da ih Hrvati pobiju u NDH, dodajući da je u Drugom svjetskom ratu je stradalo više od milion Srba.



“Ako tome dodamo još oko 1,3 miliona srpskih žrtava Velikog rata onda se sagledava obim stradanja u prošlom vijeku”, rekao je Dodik.



U Narodnom pozorištu u Beogradu večeras se održava svečana akademija povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, kojoj prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Autor: Srna