Dodik: Težimo tome da Srbija i RS budu jedna država

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Banjoj Luci da je obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave jedinstveno s težnjom da Republika Srpska i Srbija budu jedna država, gradeći sigurnost i budućnost cijelog regiona.

On je rekao u obraćanju ispred Palate Republike u Banjaluci da je srpska vojska u Prvom svjetskom ratu, probijajući Solunski front, našla snagu i motiv da oslobodi srpske prostore, pa i Banjaluku.



– Na Aranđelovdan 1918. godine, nedaleko odavde, postrojena je srpska jedinica koja je oslobodila Banju Luku i taj ćemo prostor urediti da bude mjesto sjećanja”, poručio je Dodik.



On je rekao da su ovi prostori u to vrijeme željeli da se prisajedine Srbiji, u čemu se nije uspjelo, ali da postoji istorijska težnja ovdašnjeg srpskog naroda u tom smjeru, što je prirodno u političkom smislu.



– Danas imamo dvije države – Srbiju i Srpsku, a težnja je da budemo jedna država gradeći sigurnost i budućnost čitavog regiona, što nam niko ne može oduzeti. Želimo to na jedan miran i civilizovan način – istakao je Dodik.



On je naglasio da je nedopustivo da se Srbi u BiH nazivaju agresorima, u zemlji u kojoj su rođeni.



– Pokušavaju da ukinu naša prava, Srpsku i to je njihova zvanična politika, ali naša politika je politika mira, čuvanja naših vrijednosti. Ovaj dan je dan srpskog jedinstva i pripadanja srpskom narodu. Nismo bosanski Srbi, već želimo da budemo poštovani kao jedan narod i da ne budemo u tom smislu ponižavani. Mi smo Srbi i samo tako možemo učestvovati u dijalogu – rekao je Dodik i dodao da je prirodno da Srbi žive u jednoj državi.



On smatra da, ako dijalog Srba, Bošnjaka i Hrvata u BiH ne bude uspješan, treba jačati težnju da Srbi odavde žive u miru u svojoj državi.



– Mislimo da je to rješenje – rekao je Dodik i naglasio, u kontekstu položaja Srba na samoproglašenom Kosovu, da su narodi u BiH u tamnici bez slobode i prava da na pravi način upražnjavaju svoje slobode.



– Pod srpskom zastavom se radujemo i to je naše obilježje. Ona će se vijoriti dok ovdje duva vjetar i nikada neće stati jer je zastava mira i čestitog i slobodnog naroda. Čestitam svim Srbima ovaj praznik gdje god se nalazili, kao i vlastima Srbije na podršci koju nam pružaju. Živjeli Srpska i Srbija! – poručio je Dodik.



Na platou ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banjoj Luci od 20 sati bit će održana svečana akademija “Pohvala srpskom narodu – dan kada je probijen Solunski front” povodom obilježavanja 15. septembra – Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji su 28. avgusta ustanovili zvaničnici Srbije i Republike Srpske.

Autor: Srna