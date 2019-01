Dodik: Sve je bilo centralizovano u Sarajevo, i to hoćete ponovo? Ne može

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da je ključno da se u Srbiji i kod svih Srba postigne opštedruštveni konsenzus o Kosovu i Metohiji i okupi pregovarački kapacitet oko predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

“Konsenzus mora da bude izgrađen, i da to bude konsenzus i crkve i vlasti i opozicije, pa čak i Srba iz okruženja”, rekao je Dodik u emisiji novosadskog Centra za društvenu stabilnost.

Dodik je podsjetio da je Vučić ponovo nametnuo temu Kosova, kada se smatralo da je nezavisnost gotova stvar, te ocijenio da nije fer da se Vučiću to pokušava staviti kao ozbiljan teret umjesto da sva politička javnost u Srbiji i kod Srba uopšte i u Republici Srpskoj pomogne u pronalaženju najboljeg mogućeg rješenja.

“Možete li to /Kosovo/ vojnički vratiti? Ne, teško. Možete li to uraditi za sto godina? Nisam siguran. Treba da se izabere”, rekao je Dodik, upozorivši da se u slučaju reintegracije Albanaca u Srbiju može desiti da ih u parlamentu bude najmanje 30 odsto i da dobiju tri najvažnije funkcije u Srbiji – mjesto predsjednika države, vlade ili parlamenta.

Na pitanje šta bi učinio kada bi Drina bila vječita granica /između Srbije i Srpske/, a sva njena voda u jednoj čaši, Dodik je uzeo čašu i popio vodu, uz riječ “živjeli”.

“Drina je prelijepa rijeka i treba da teče, ali ona je srpska rijeka”, rekao je Dodik.

On je za Željka Komšića, koji je izjavio da je Drina vječita granica, rekao da je to još jedan recidiv nekog idealiste i jurišanja na vjetrenjače.

“Ovdje je realna situacija na terenu. U Banjaluci je vlast srpska. On /Komšić/ može da priča šta hoće, neće uspjeti da je podvrgne ili podmetne toj priči Sarajeva. Šta je Sarajevo? Vještački grad koji je napravljen na eksploataciji i nas ovdje iz banjalučke regije za vrijeme dok je postojala BiH. Sve je bilo centralizovano u Sarajevo. I to hoćete ponovo? Naravno da ne može i neće se desiti”, kaže Dodik.

Podsjetivši na jugoslovenstvo kao najveću srpsku zabludu, Dodik je rekao da nikada neće prežaliti “istorijski trenutak kada je 17 opština banjalučke regije poslije Prvog svjetskog rata zatražilo od kralja da se Krajina prisajedini Srbiji, a iz Beograda došlo pismo u kojem se kaže da se to mora uraditi preko Sarajeva”.

“I eto, poslije sto godina, na istom smo mjestu. Opet mi ovdje želimo što tješnje veze sa Srbijom, a onda se nalaze neki koji misle da treba od Drine da naprave bedem, što je nemoguće. Taj bedem se ne pravi samo da se izgradi zid, nego se gradi kroz istoriju stalnim komunikacijskim omalovažavanjem”, rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je jednom u Briselu tražio evropsku pomoć za izgradnju auto-puta Banjaluka-Beograd, te da je dobio novac do Doboja, a za dalje mu je rečeno da će EU finansirati sve što ide prema Savi /Hrvatskoj/, ali ne i prema Drini /Srbiji/.

“U međuvremenu se pojavila mogućnost da koristimo podršku kineskog kapitala i da pravimo takve stvari. Ključno je uraditi što više komunikacijskih puteva, željeznica koje idu prema Drini /Srbiji/”, naveo je on, dodajući da je to Vučić prepoznao.

On je napomenuo da je Sarajevo “napravilo problem” kada je Banjaluka tražila saglasnost da gradi gasovod iz Srbije do Banjaluke, i da su se umiješali evropski ljudi, koji su rekli da se to ne dozvoli.

“I šta će meni ta Bosna, za šta će mi? U međuvremenu, isti taj gas dolazi iz Srbije u Sarajevo, a ne može do Banjaluke”, rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da treba ukinuti Tužilaštvo BiH, jer su ga stranci napravili kao dio okupacionog sistema, da se obračuna sa neposlušni političarima, te podsjetio da je on čovjek koji je posljednjih deset godina dobio stotinu krivičnih prijava i obrađivan kod tog tužilaštva bez dokaza.

Autor: Srna