Dodik: Šteta u RS-u je oko 800 miliona KM

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da treba učiniti sve da do smanjenja plata u javnom sektoru ne dođe jer bi to oborilo javnu potrošnju, te da nema dilemu da mora biti zadržan postojeći nivo plata i penzija.

Dodik je rekao da od ekonomskih mjera pomoći privredi i radnicima, koje je vlast u Republici Srpskoj donijela, očekuje da ublaže posljedice pandemije, za koje još niko ne zna kakve će biti u cijelom svijetu.



“Već sada možemo sa sigurnošću reći da RS u ovom trenutku trpi štetu između 750 i 800 miliona KM. Mjere koje smo donijeli sigurno će biti od velike pomoći našoj privredi, ali prije svega očuvanju radnih mjesta”, istakao je Dodik i podsjetio da će za mart biti isplaćeni doprinosi za radnike, a za april i minimalna plata od 520 KM.



Dodik je u intervjuu za Srpska.info naglasio da bi posredstvom kompenzacionog fonda, koji će biti punjen dijelom iz budžeta, a dijelom sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, novcem iz fondova EU i posredstvom emisije obveznica, Republika Srpska mogla da sanira štetu koju će, kako procjenjuju, napraviti ova pandemija.



“Sa dijelom sredstava od MMF-a osnovaćemo i garantni fond za mala i srednja preduzeća koji će služiti za pomoć u poslovanju tih preduzeća nakon pandemije. Samo oni poslodavci koji budu zadržali radnike moći će računati na sredstva ovog fonda. Treći fond koji ćemo osnovati je fond za pomoć lokalnim zajednicama, gdje želimo da pomognemo njihovim komunalnim organizacijama da se rehabilituju nakon pandemije”, rekao je Dodik.



On je podsjetio i na odluku da se svim radnicima u medicinskom sektoru isplati po 1.000 KM, te čestitao ministru zdravlja i socijalne zaštite RS Alenu Šeraniću i svakom radniku u zdravstvu koji se od početka pandemije bore za zdravlje stanovništva, dodajući da su oni heroji ovog vremena i da se to ne smije zaboraviti kada pandemija prođe.



Dodik je naglasio da bi svi od ove krize mogli izvući i određene pouke, pa tako i kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno da svako ko može zasije njivu ili baštu.



Govoreći o mjerema u poljoprivrednom sektoru, on je naveo da je povećan agrarni budžet, koji sada iznosi 75 miliona KM, te da je obezbijeđena rekordna isplata svih podsticaja za 2019. godinu i da je već isplaćeno 12 miliona KM iz budžeta za ovu godinu.



On je dodao da je Vlada čak obezbijedila podsticaje i za male poljoprivredne proizvođače koji nisu registrovani, da će obezbijediti otkup svih viškova domaćih poljoprivrednih proizvoda, te da je obezbijeđen interventni uvoz pšenice, soje i kukuruza i niz ostalih mjera.



Dodik je rekao da će za potrebe i likvidnost budžeta, ali i ponovnog uspostavljanja privrednih aktivnosti u RS, biti potrebno da se Srpska zaduži između 500 i 600 miliona KM, ali da će se to preciznije znati po okončanju krize.



Govoreći o Uredbi o zabrani širenja panike, Dodik je rekao da ona nije vid represije prema neistomišljenicima.



“Ako, na primjer, kažete da je smještaj za pozitivne od virusa neuslovan u studentskom domu `Nikola Tesla` i to ne potkrijepite činjenicama, šta mislite koliko ljudi u Banjoj Luci će sakriti da ima neke simptome, samo da se ne bi obreli u tim prostorijama? Šta onda dobijamo? Širenje epidemije po dubini stanovništva, samo jer je neko odlučio da se igra politike u vanrednom stanju”, rekao je Dodik.



On je napomenuo da je dogovoreno da policija neće takve i slične objave procesuirati po službenoj dužnosti, ali da država mora da reaguje ako bilo koji građanin zatraži zaštitu, jer je doveden u stanje panike lažnim informacijama.



Rekao je da će se politička pitanja iz prošlosti morati rješavati, i tu nema dileme.



“Da li će kod partnera u FBiH biti više sluha, ne znam. Da li bih volio da bude? Da. Imaćemo toliko posla oko saniranja štete u ekonomiji da bi nam svako političko prepucavanje crpilo neophodnu snagu za poslove koji nas čekaju”, naglasio je Dodik.



Govoreći o budžetu institucija BiH za 2020. godinu, on je rekao da se budžet neće usvajati bez procjene o fiskalnim prihodima i rješavanja prethodnih pitanja.



“Biće potrebno sagledati kretanje fiskalnih prihoda, koji će vjerovatno biti niži za 30 posto. Budžet koji je sada projektovan ne može biti usvojen, vraćen je na doradu, i o njemu ćemo razgovarati kad prođe kriza. Neophodno je da zatražimo moratorijum na otplatu kredita na oko četiri milijarde u narednom periodu. Vjerujemo da će kreditori imati razumijevanja za ovakav naš zahtjev”, zaključio je Dodik.

