Dodik: Srpski poslanici neće učestvovati u radu Predstavničkog doma

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas kako “srpski poslanici neće učestvovati u radu Predstavničkog doma koji je zakazao Denis Zvizdić u ponedjeljak 20. septembra”.

Dodik je dodao da će tako ostati sve dok se “sporni Inzkov zakon ne stavi van snage”. Dodik je dodao da je u toku hajka na Srbe i da on ima devet prijava zbog negiranja genocida u Srebrenici, javlja RTRS.

“Neće niko ići od Srba i to je to. To što Bakir Izetbegović kaže ispuhaće ili kao Željko Komšić koji priča da je to godišnji odmor, sad ćemo vidjeti jel godišnji odmor. Nisu više godišnji odmori. Postoji jasan politički stav. Gospodo sjedite, zovemo vas da dogovaramo, promijenite ovo. Meni kažu šta je ideja, šta ovdje ima biti ideja? U ovoj BiH ne možete imati ideja, ovo je sve spekulativno i zasnovano na nepravdi. Ja sam već da znate izračunao da imam devet prijava za negiranje genocida. Dvije neke dame, N.N. lica iz Tuzle tuže Milorada Dodika, pa molim vas to je hajka”, poručio je Dodik.

Autor: Vijesti.ba / RTRS