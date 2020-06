Dodik: Spremni smo platiti održavanje izbora samo u RS

Lider SNSD-a Milorad Dodik ponovio je da postoji novac za održavanje lokalnih izbora i da je Republika Srpska spremna da na račun Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine uplati 1,6 ili 1,7 miliona KM koliko košta njihovo održavanje u tom entitetu.

“To je jedan način. Drugi način je da se na Vijeću ministara donese odluka, ali ima nekih koji to neće i zato i nije donesena”, rekao je Dodik i dodao da je SNSD uvijek bio za to da izbori budu održani, ali da se napravila atmosfera da oni koji ne žele izbore sada odjednom govore kako žele, a drugi ne.



On je istakao da je SNSD vladajuća partija koja insistira na izborima, te da su se iz tog razloga žalili Ustavnom sudu BiH od kojeg očekuju da se vrati dan izbora na onaj zakonom previđen.



Dodik je podsjetio da je CIK BiH odlučio da pomjeri održavanje izbora za 40 dana, a ne za 30 kako je to zakonom predviđeno, te upitao zašto članovi Komisije nisu odlučili da se datum održavanja lokalnih izbora pomjeri za 20 dana.



Govoreći o izboru novih članova CIK-a, on je podsjetio da to nije urađeno po zakonu, te naglasio da je njihov izbor trebalo da ide putem javnog konkursa, a nakon toga da parlament izabere komisiju koja će sprovesti proceduru izbora ocjenjivanja ljudi i parlamentu predložiti prijedlog, što nije urađeno.



Dodik, koji je član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske je rekao da su novoizabrani članovi CIK-a bili na stranačkim listama za neke ranije izbore, a da je od prethodnih članova samo Branko Petrić bio nekad član SDS-a od kojeg SNSD nije imao nikakve koristi.



“Tamo moraju da budu ljudi sa dignitetom, da brane pravo. Izborni proces je jedan od najvažnijih društvenopolitičkih procesa u jednom društvu”, rekao je Dodik za OSM televiziju, te dodao da su u CIK-u ostali samo Bošnjaci čija je dominacija evidentna i koji pokušavaju da naprave okolnosti koje njima odgovaraju.

