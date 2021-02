Dodik: Sarajevo uzalud čeka Bajdena i marince, nema sile koja će ukinuti Republiku Srpsku

– Griješe oni u Sarajevu koji misle da će se poslije dolaska nove administracije u Vašingtonu Džo Bajden (Joe Biden) “parkirati u BiH” šest mjeseci i dovesti svoje marince i bankare da sređuju stanje. To se neće desiti – kaže Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH uz poruku da nema te sile koja će ukinuti Republiku Srpsku.

Veliki izazovi

U intervjuu za „Sputnjik“ govori i o tome zašto se ne može se porediti ideja o “velikoj Albaniji “i nastojanja srpskog naroda da se ujedini na Balkanu, o vezanosti Srba u BiH za Kosmet, o budućnosti Republike Srpske.

– Poslije vijeka velikih izazova za srpski narod pokušat ćemo da u budućim decenijama na najbolji mogući način odredimo svoj status a on je po nama zajednica sa Srbijom, a ne neka imaginarna priča o BiH, svidjelo se to kome ili ne. Danas je to tabu tema – misle ako se ne priča neće se ni desiti. Mi u Republici Srpskoj vezujemo svoju budućnost za cjelokupni srpski narod, poručuje Dodik i nastavlja:

Borba za ekonomski razvoj

– Mi ne smijemo da ostanemo bez jasne nacionalne linije a ona je – nacionalno okupljanje, zaštita srpskog identiteta, vjere i Republike Srpske i pravo da odlučujemo o svom statusu, da kao i svi narodi svijeta imamo na samoopredjeljenje koje je garantovano najvišim aktima UN. U međuvremenu, borba za ekonomski razvoj i što bliskiji odnos sa našim prijateljima – ističe Dodik.

Autor: Avaz.ba / ATV