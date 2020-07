Dodik: Samo konsenzusom rješavati status Stvaralaca RS

Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da je napravljena bespotrebna zbrka u vezi sa naknadom “Stvaraocima Republike Srpske”, jer je potpisana načelna izjave u kojoj je navedeno da će se to pitanje pokušati riješiti u razgovoru sa Vladom i uz podršku partija koje su stavile svoj potpis.



“Ovo je časna priča u kojoj niko ništa ne spekuliše, niko nikom neće nešto dati što ne zaslužuje i ako bude javnog dogovora dobićemo zakon, ako ne bude neće biti ništa od svega toga. Ukoliko ne bude SDS, Boračka organizacija i druga udruženja proistekla iz rata za ovo rješenje neće biti ni SNSD”, rekao je Dodik.



Dodik je najavio organizovanje razgovora sa svim subjektima, a biće prihvaćeno šta se dogovore stvaraoci i borci.



On je istakao da je jedinstvo postojalo i kada se stvarala Republika Srpske, u čemu su učestvovali borci, ali da su i ostali davali određen doprinos, među kojima i oni koji su najvišem političkom nivou donosili veoma teške odluke i vodili teške razgovore sa međunarodnim faktorom, te da to jedinstvo treba očuvati.



Dodik je naglasio da su najvažniji ljudi tog pokreta, Radovan Karadžić i drugi politički predstavnici, žrtvovali lični i porodični komoditet za ideje, te smatra da ovaj narod ne smije da zaboravlja svoje ljude i u tom smislu je bila želja da se to pitanje reguliše.



“Međutim, svi imaju neke ambicije i neki su to protumačili kao definitivno rješenje, što naravno nije. Neće se ništa desiti ukoliko se ne napravi ambijent opšte podrške tom rješenju i to ne podrže svi koji su dali doprinos u otadžbinskom ratu i nosili teret borbe na različitim mjestima”, pojasnio je Dodik.



On je istakao da se nepotrebno spekuliše ko su stvaraoci Republike Srpske.



“Svi oni koji su obavljali neke dužnosti ili borci u jedinicama, rukovodioci opština i preduzeća, svi su dali nesumnjiv doprinos stvaranju Republike Srpske. Tu ne smije biti podjela. Naravno da borci treba da daju svoj stav o tome”, istakao je Dodik.



Prema njegovim riječima, donošenje ovog rješenja nije na teret prava boraca i smanjenja sredstava koja se izdvajaju za prava boračkih kategorija.



“Činjenica je da su poslanici u prvom sazivu Narodne skupštine radili bez naknade i da ih značajan broj nije riješio svoju egzistenciju. Veliki broj njih su izbjeglice koje teško rješavaju ta pitanja. Bez konsenzusa neće biti prijedlog. Potpisnici nisu dali nikakav prijedlog i sve su spekulacije”, ocijenio je Dodik.

Autor: Vijesti.ba