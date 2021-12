Dodik: RS vraća nadležnosti 10. decembra

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da je podržavao da sjednica Skupštine RS o vraćanju otetih nadležnosti bude održana baš u petak, 10. decembra, na dan kada su donesena “bonska ovlašćenja”.

“Ja sam gurao ovo na 10. decembar, da to bude na dan kada su donesena bonska ovlašćenja te 1997. godine. E, to bi trebalo da bude i dan kada ih rušimo. To je i Međunarodni dan ljudskih prava”, rekao je Dodik u završnoj riječi na tribini u Beogradu “Republika Srpska-vraćanje otetih ustavnih nadležnosti”.



On je rekao da je odlična teza, koja se mogla čuti na ovom skupu, da je BiH u stvari “prazna ljuštura”, a ne Republika Srpska te dodao da je Srpska u suštini država, iako nije međunarodno priznata, jer ima sve elemente državnosti, osim stolice u UN, a sve se činilo da ona bude srušena.



“Sve zavisi od nas, ne zavisi od tih velikih. Čak nije zavisilo ni kada su rigidno djelovali. Naravno, treba izbjeći njihove bombe, ali moramo da imamo predstavnike na sastancima koji mogu da izdrže takve tipove i onda sve može da bude na svom mjestu”, rekao je Dodik.



On je rekao da se sve svodi ne samo na politički, nego i na ljudski karakter, jer ako neko nema karaktera, onda će uraditi sve što mu kažu, ali ako ima karaktera i vjeran je interesima svog naroda, onda nema nikakvih bojazni.



Dodik je rekao da bi stvari izgledale daleko gore da se rukovodstvo Srpske nije u kontinuitetu suprotstavljalo nametanjima rješenja, te dodao da je Srpska stalno u nekoj odbrani.



“Imamo volje da iskažemo svoje opredjeljenje. Idemo dalje, ne možemo pasti. Kada god sam gubio na političkom planu, uvijek sam se nadao da će doći neki trenutak da ću to moći popraviti. Važno je samo da to ne survamo do kraja, a nismo se survali, jer nismo dali Ustav”, istakao je Dodik.



On je ponovio da svima predočava da u Ustavu piše da postoji i vojska Republike Srpske i Armija BiH, ali i da vojska jednog entiteta ne smije, ni pod kakvim okolnostima, preći na prostor drugog entiteta.



“Fino ćemo mi to njima predočiti, ima vremena, dok se malo ohlade. Sad su svi puni mišića. Stejt department, stara američka administracija sad vraća stari metod kao da se ništa nije dešavalo ovih godina”, rekao je Dodik.



On smatra da je bilo važno da uzvrati kada mu je nedavno prijećeno sankcijama i dodaje da to više nikoga ne može da prepadne.



“Mislim da moramo ostati okupljeni. Meni je žao što naša opozicija nije na ovom pitanju. Oni se nadaju nečemu, nekim tamo pojedincima je važnije sada da se stvore uslovi u međunarodnoj zajednici da sklone Dodika, pa taman propala i Republika Srpska. To je dramatično i neprihvatljivo”, istakao je Dodik.



On je dodao da se to stalno ponavlja u srpskoj istoriji.



“Za razliku od njih, ja sam spreman. Kada bih sutra znao da je Republika Srpska postavljena na kolosijek gdje nema opasnosti, prvi bih rekao – izvolite dalje, ja sam dosta vukao ovih 15 godina”, rekao je Dodik, navodeći da se ne radi o borbi za vlast.



On je rekao da će štampana izlaganja sa današnjeg skupa podijeliti poslanicima parlamenta Srpske kada dođu na zasjedanje u petak.



Zahvalivši se učesnicima skupa, on je predložio da se i u Banjaluci održi ovakav, ali brojčano veći skup.

Autor: Vijesti.ba