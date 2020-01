Dodik: RS nije trebala ostati u BiH; Vučić: Očuvati Dejton

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik sastali su se danas u Beogradu gdje su razgovarali o nekoliko tema.

Vučić je nakon sastanka najavio kako će uskoro doći u BiH, odnosno Drvar, gdje, kako je kazao žive Srbi, ali da žive dosta teško i siromašno, te je obaveza da im se pomogne.



“Razgovarali smo o očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. To je sporazum od istorijskog značaja i jedino moguće rješenje u kojim su svi gubili, ali i svi dobijali. Rekao sam, što se pozicije Republike Srbije tiče da ćemo prihvatiti dogovor tri naroda. Niko drugi, niti dva naroda mogu jednom narodu da nametnu. Nikakve planove nove, nikakve ideje niti bilo ko sa strane može da čini bez saglasnosti sva tri naroda”, rekao je Vučić dodavši da je veliki značaj izgradnje mosta i graničnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovinu u Bratuncu.



“Također smo razgovarali o izgradnji mosta Ljubovija između Srbije i BiH, koji je značajan za obje zemlje”, kazao je Vučić.



On se zahvalio Dodiku na odličnoj saradnji, jer BiH i Srbija imaju, kako je kazao mnogo strateških i zajedničkih interesa.



“Razgovarali smo i o položaju Srba u regionu, posebno o položaju SPC-a u Crnoj Gori”, kazao je srbijanski predsjednik Vučić.



Milorad Dodik je istakao kako je saradnja između dvije zemlje dobra i da on kao član Predsjedništva BiH radi sve što je u njegovoj moći da se ti odnosi još više unaprijede.



“Zadovoljan sam što smo napkon riješili neke probleme koji su stajali na putu izgradnje mosta Ljubovija”, kazao je Dodik.



On je zahavalio Vučiću na pomoći Srbima u FBiH, pogotovo u Drvaru, te je istakao da će se vrijeme u tom gradu mjeriti od posjete Vučića i prije toga.



Dodik je kazao kako će se nastojati da svi projekti koji budu građeni u budućem periodu nose imena kao što su Beograd, Srbija ili po nekim historijskim događajima.



Član Predsjedništva BiH je kazao da je s Vučićem razgovarao i o Dejtonskom mirovnom sporazumu koji je, kakko je kazao, više puta na kriminalan način mijenjan od strane svih visokih predstavnika koji su boravili u BiH.



“Ukoliko Bošnjaci, muslimani misle da će nekim Dejtonom 2 dobiti više, varaju se, jer to će biti smrtna presuda za BiH, jer RS neće ostati u takvoj BiH”, kazao je Dodik dodavši da je predsjednik Vučić na neki način tražio od njega da to kaže.



On je kazao da ne misli ni o čemu razgovarati osim povratku na izvorni Dejton.



Dodik je istakao kako će uskoro doći do realizacije projekta podržanog od strane Srbije da se u veliki broj učionica u entitetu RS uvedu tzv. elektronske učionice po uzoru na Srbiju, jer je potrebno, kako je kazao, da se prate ista pravila jer se radi o istom narodu koji govori istim jezikom i piše istim pismom.



Dodik je sve visoke predstavnike nazvao monstrumima i kretenima, pa i Paddyja Ashdowna za kojeg je kazao da ga ne mogu tužiti jer je umro.



“Želimo sami praviti bolju RS, a ne da nam tamo neki imbecili nameću kako ćemo”, kazao je Dodik.



On je još jednom istakao da RS nije 1995. godine trebala ostati u BiH.



Dodik je komentirao imenovanje Hidajeta Biščevića za ambasadora Hrvatske u Beogradu nazvavši ga Tuđmanovim muslimanom koji je tokom rata bio blizak Tuđmanu i da je govorio dosta ružno o Srbima.



“Takav čovjek nije trebao biti imenovan, ali ga svakako treba o svemu pitati kada preuzme funkciju”, kazao je Dodik.



Dok je Vučić govorio o promjenama Dejtonskog sporazuma i o tome da je za RS najbolje da ostane u sastavu BiH, Dodik se iza njegovih leđa smijao i klimao glavom.



“Sretan sam što ću drugi put da idem u Drvar. Tamo ni Tito nikad nije otišao iako su ga u Drvaru spasili. Možda što je tamo puno Srba pa nije volio da ih vidi ili je bio previše zauzet, ko će ga znati”, kazao je Vučić.

Autor: Vijesti.ba