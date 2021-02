Dodik: RS nema drugu opciju već da afirmiše pravo na autonomiju

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da RS nema drugu opciju, osim da kaže “ne” prijedlozima da se ruši Dejtonski sporazum, umanji snaga RS i ojača BiH u koju Srbi nemaju povjerenje.

Dodik je u video-obraćanju na tribini “Republika Srpska pred novim izazovima”, koju je u Beogradu organizovalo Predstavništvo RS, rekao da je i nekim Srbima to “ne” više dosadilo, ali da RS nema drugu opciju već da ide ka tome da afirmiše pravo na autonomiju.

– Da kažemo da je potpuno legitimno da ta autonomija predviđena Dejtonom, bude nama isporučena, a ne da bude ukinuta. I da mi ne želimo unitarnu i centralizovanu BiH jer je to je želja nekih drugih koji misle da će početi med i mlijeko samo zato što su oni sada napravili neki koncept. A onda će se ponovo povući i nekoga kriviti zašto to nije uspjelo – rekao je Dodik.

Dodik je ocijenio da u BiH ni SAD ne može uraditi nešto, osim radikalno, niti bilo ko drugi, već jedino oni koji tu žive.

– Naša svijest o tome da smo mi ovdje odlučujući faktor i da imamo svoje životne, a ne političke mandate, odlučujuća je stvar za naše ponašanje. Vjerujte, mnogo puta sam rekao „ne“ tim koji su dolazili i uvijek sam se osjećao još bolje. Ništa gore nema i podmuklo tinja nezadovoljstvo ako kažete „da, a ne želite“ – rekao je Dodik, navodeći da je gledao mnoge koje su to činili, a nestali su brzo sa političke scene.

Dodik je istakao da “ne” nije opcija koja je unaprijed zadata, nego se kaže “ne” prijedlozima da se ruši Dejtonski sporazum, da se umanji snaga RS, da se ojača BiH u koju Srbi nemaju povjerenje.

– “Ne” njihovim bonskim ovlaštenjima jer to ne postoji! „Ne“ njihovoj promjeni zakona, jer to ne može da radi nijedan pojedinac nasiljem! „Ne“ njihovim reformama policije, njihovim integracijama u NATO jer mi to ne želimo! To su stvari koje smo morali da kažemo, ali to je opcija na koju moramo da računamo – naglasio je Dodik.

Autor: Vijesti.ba