Dodik: RS je formirana da bude nezavisna država

Јedan od najvećih problema u vezi sa formiranjem Vijeća ministara riješen je kad je SDA pristala da se odrekne partnerstva sa SDS-om i PDP-om koji su u Republici Srpskoj izgubili izbore.

Izjavio je ovo u emisiji “Ćirilica” Hepi televizije član Predsjedništva i lider SNSD-a Milorad Dodik.



Dodik je SDS i PDP optužio da se nisu dovoljno suprotstavljali namjeri političkog Sarajeva da Republici Srpskoj oduzme ustavom garantovane nadležnosti.



– Najveći procenat nadležnost za evropska pitanja je na Republici Srpskoj i to oko 72 odsto, a na zajedničkim institucijama je 12 odsto. To su htjeli narušiti ne štetu Banjaluke i zato su im trebali Ivanić i Šarović – istakao je Dodik.



Rekao je i kako su Srbi skloni da budu istorijski naivni i da prave istorijske greške i da donesu odluke koje ih kasnije koštaju mnogo.



– Ono što je najgore u Bosni i Hercegovini, jeste pokušaj da se zaustave procesi, da se ljudima nameće mišljenje, da im se zabranjuje da misle i tako dalje. Republika Srpska nije formirana da bi bila u Bosni i Hercegovini. Ona kada je formirana, formirana je da bude nezavisna država. Ona je tu svoju nezavisnost branila u toku rata i kroz Dejtonski sporazum, imajući u vidu da su 1992. godine, velike sile, kao što je Amerika, priznale Republiku Srpsku. Mi smo naučili da bez države, nema slobode. – rekao je Dodik.



Dodao je da “Bosna i Hercegovina ostaje problem” i da “unutar Bosne nema pomirenja”.



– Pokušava da se nametne da su Srbi krivi za sve i da nemaju svoja prava. Tamo postoji Republika Srpska, kao srpska država i građana koji žele u njoj da žive. Zato je BiH nikakva zemlja, mi se od nje na neki način odričemo u nekom smislu, nju svojataju muslimani. Muslimani efektivno kontrolišu 25% teritorije, i to mogu da kažu da je njihovo – poručio je Dodik i dodao:



– O Bosni i Hercegovini, svaki dan imate silnih izjava. Prije godinu dana u BiH su održani izbori, na kojima je jasno manifestovano i jasno pokazano ko su izborni pobednici, a to je moja politička partija. Ja sam pobjedio kao srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Moja partija, dobila je najveći broj glasova. Međutim, kako to obično biva u Bosni i Hercegovini, naravno, nije dovoljno imati samo na jednoj strani jasnu situaciju. Jedino vlast, koja je formirana na bazi izbora u Bosni i Hercegovini, bila je vlast u Republici Srpskoj. Dakle, na zajedničkom nivou to nije bilo.



Međutim, sada ostaje problem u Federaciji sa političkim predstavnicima Hrvata, gdje se ne dolazi do dogovora kako mijenjati izborni zakon. Što se tiče nivoa Bosne i Hercegovine, problem je bio taj da smo mi brzo napravili našu srpsku reprezentaciju. Hrvati su isto tako imali svoju političku reprezentaciju. Ostalo je konfuzno kod muslimana, zato što su oni imali podijeljeno političko tijelo i koncentracija se vršila u okviru dva bloka. Trebalo im je nekoliko mjeseci kako bi se njihovi odnosi raščistili. Njima je bio problem da se odreknu ovih iz Republike Srpske. – rekao je Milorad Dodik za Happy televiziju.

Autor: Vijesti.ba