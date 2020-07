Dodik: RS i Srbija egzistiraju kao dvije države

Ponosan sam što Republika Srpska i Srbija egzistiraju kao dvije države na ovim prostorima. Sviđalo se to nekomke ili ne, ali to tako jeste, poručio je član Predsjedništva BiH Milorad Dodk.

Dodik je zahvalio Srbiji u ime svih domova zdravlja na donaciji od 15 vozila.



On je istakao da će na današnjem sastanku sa predsjednikom Srbije predočiti određene ideje.



– Nepravda koja se dugo locira prema srpskom narodu i srpskim državama, i tu uvijek ponavljamo Kosovu i Metohiju i Republiku Srpsku. Za jedne važe jedna pravila, a za one druge, druga – rekao je Dodik, prenosi RTRS.



On je naglasio da su veze Srpske i Srbije jako važne.



– Gradi se most na Drini, i nadam se da ćete pomoći, a obećali ste da hoćete i dio puta do Bijeljine. Taj put prema Srbiji naša je životna želja, jer mnogi su htjeli da ostanemo bez veze sa maticom. Tu je i most u Bratuncu, koji spaja bratske narode – poručio je naglasio je Dodik.