Dodik: RS formira svoje državne organe i ide svojim putem

Nakon današnje odluke da će predstavnici Srba u zajedničkim institucijama prestati da učestvuju u odlučivanju i bojkotovati rad, za N1 je ekskluzivno govorio Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH.

Bojkot rada institucija?



“Mi ostajemo da se radi u organima, ali se neće odlučivati. Okupit ćemo sve Srbe koji tamo rade. Dogovoreno je da to bude na nivou Parlamenta, Vijeća ministara. Neće se donositi nijedna odluka dok se ne riješi pitanje stranih sudija. Nastavljaju praksu koju je vršio Visoki predstavnik, najčešće se donose loše odluke za RS”, kazao je.



Ustavna kategorija?



“Pet godina je davno prošlo, nije nikada riješeno. Nismo mogli dobiti saglasnost Bošnjaka koji žele da upravljaju i kreiraju. Nigdje nema da je Ustavni sud ustavotvorac, mogu samo odlučiti da li je nešto u skladu sa Ustavnom ili ne. Veoma jasno u Ustavu se kaže da BiH pripada nadležnost koja je navedena ustavom. Tu nije navedena imovina. Ne bi entitet provodili privatizaciju i upravljala javnim sektorom da je to bila odluka samog Dejtonskog sporazuma. Ovo je skrnavljenje, to je način na koji Ustavni sud želi ukinuti RS”, dodaje Dodik i poručuje da će “RS ići svojim putem”.



Šta je sada rješenje?



“Rješenje će biti da će RS ići svojim putem i otići će. Znači da će formirati svoje državne nezavisne organe i funkcionisati na teritoriji RS. Ima sve elemente države, svoje institucije, svoj narod”.



Da li je to kršenje Dejtona?



“Dejton je već prekršen, mnogim odlukama Visokog predstavnika. Imate niz odluka Ustavnog suda koji su na zahtjev čak Alije Izetbegovića, tada se odredio Ustavni sud i rekao da je imovina određena Ustavnim sudom. Sada se odjednom ignoriše, a do sada se ignorisalo i nikom ništa”.



Šta predstavlja ovaj bojkot?



“Naši ljudi će biti u institucijama do momenta dok ne shvate da ne postoji mogućnost da se dogovorimo. Ovo pravna država? Ovo je pravno da ne kažem šta. Dejtonski sporazum je urušen mnogo puta ranije, sve odluke su bile na štetu RS”, kaže Dodik.



“Obaveza je Amerikanaca da se ne miješaju, a to rade. Što se nas tiče, mi ćemo otići na NSRS nikad uvjereniji da radimo ozbiljan posao za naš narod i donijeti odluku kakvu smo najavili i to će se proširiti”.



Dodik je kazao da je “dosta toga da se o pravima brine Američka ambasada”.

Autor: Vijesti.ba