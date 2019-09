Dodik: RS će u budućnosti biti integrirana sa Srbijom

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik reagirao je na tvit nekadašnje liderke srbijanske opozicije Vesne Pešić, koja je nedavno napisala da Republika Srpska ne treba ni da pomišlja na ujedinjenje sa Srbijom, dodavši u svojoj objavi “samo nam fali vaš genocid”.

Dodik je kazao kako je izvan svakog intelekta vrijeđati RS i Srbe na način kako je to učinila Pešić, koja je “RS optužila za genocid” zbog stradanja mladića Davida Dragičevića.



– To govore ljudi koji su u nekoj vrsti očaja i više ne znaju šta da učine pa pokušavaju da na morbidan način okarakterišu cijeli jedan narod. Ona će sutra zbog toga biti glavni lik u Sarajevu, vjerovatno je to vodi – rekao je Dodik za TV Pink.



On je naveo da je Republika Srpska zagledana u Srbiju i da ne šuti u svojim namjerama da u budućnosti bude integrirana sa Srbijom, što će i biti učinjeno jer je to volja naroda.



Pešićeva je na svom Twitter nalogu napisala, nakon što je, kako kaže, pročitala da je “gotovo cjelokupna policija Republike Srpske učestvovala u ubistvu mladića Davida”, da Republika Srpska ni ne pomišlja da se ujedinjuje sa Srbijom.



– Samo nam fali vaš genocid i ubijanje nevinih mladića za koje ste eksperti – napisala je Pešić. (Autor: Srna)