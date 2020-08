Dodik: RS će pomoći migrantima da što prije prođu

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je, povodom eskalacije problema sa migrantima na međuentitetskoj liniji, da će Republika Srpska nastaviti dosadašnju politiku time što će pomoći migrantima da što prije prođu kroz njenu teritoriju i nastave tamo gdje oni žele – u Unsko-sanski kanton i EU.

On je naglasio da činjenica da se međunarodna zajednica uopšte ne oglašava povodom ove situacije potvrđuje da je Srpska, koja je zbog toga bila kritikovana, bila u pravu kada je upozoravala da je BiH neodrživa, te da je sistem vrijednosti svojstven Srbima, Hrvatima i Bošnjacima različit.

“Bošnjaci, putem izjave (ministra bezbjednosti u Savjetu ministara) Selme Cikotića žele migrante, a mi ih ne želimo i tu se razlikujemo”, rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

On je ukazao da je do migrantske krize, odnosno do kretanja migranata došlo jer je Zapad osjećao deficit radnika i želio je da pridobije novu i jeftinu radnu snagu.

“Zapad je bio otvorio granice, a sada ih je zatvorio. Sada nastaje već kriza jer su zatvorene granice i migranti, koji su krenuli ranije, nisu uspjeli da uđu u Zapadnu Evropu. Mi bi trebali da budemo kolateralna neka šteta i da ih održavamo”, rekao je Dodik.

On je dodao da Srpska na to nema pravo, niti hoće da to čini bez obzira na pozive i apele da otvori određene sabirne centre.

“Mi to ne možemo da uradimo, a naprosto mislimo da odgovornost treba da snose oni koji su hrabrili ljude da napuste svoje daleke domove i da krenu ka EU. Apsolutno je jasno da Republika Srpska mora svojom politikom da obezbijedi da ti migranti ne budu naša bezbjednosna i svaka druga prijetnja”, rekao je Dodik.

On je naglasio da Srpska samo to i radi, te da ništa drugo ne čini od onoga što preduzimaju Njemačka ili Francuska.

“Onog trenutka kada su Francuzi uvidjeli da je to problem oni su zatvorili granice i mi smo rekli: ‘To je nama problem, mi ne možemo da prihvatimo migrante u Republici Srpskoj”, rekao je Dodik.

Autor: Srna