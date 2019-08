Dodik: Rješenje da se BiH podijeli na tri nezavisna entiteta

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da povratak islamskih boraca sa sirijskog ratišta predstvlja trajni problem BiH, a da bezbjednosnu situaciju komplikuje to što je u BiH poslije rata ostao određeni broj “spavača”.

– U BiH ulazi veliki broj migranata, zbog čega smo posebno oprezni. Naš stav je da za migrante nema mjesta u Republici Srpskoj, a njima se posebno bavi ekipa naših mladih ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova – rekao je Dodik za Alo.

Što se tiče prijetnji koje se upućuju njemu, Dodik je rekao da se to čini u kontinuitetu i uvijek kada hoće politički da slome Republiku Srpsku.

– Oni pokušavaju da me tako pritiskaju, a ja mislim da ne uspijevaju jer ja živim u takvim okolnostima 20 godina – istakao je Dodik.

Komentarišući pisanje njemačkog lista “Velt” da Rusija u Republici Srpskoj planira vojnu bazu, Dodik je rekao da je to potpuna laž, te da se lažima pokušava napraviti šteta Republici Srpskoj.

– Pisali su i ranije, pa se pokazalo neistinitim – napomenuo je Dodik.

Kada je riječ o situaciji u BiH, Dodik je naveo da Republika Srpska namjerava da ide svojim putem, pošto se pokazalo da je BiH sistemska greška, čiji su zatočenici svi narodi koji u njoj žive.

Dodik kaže da bi iznad svega volio da Republika Srpska bude samostalna i da misli da to ne treba kriti, kao i da je to politički cilj većine stanovništva u Srpskoj.

– U ovoj BiH nam nije ponuđeno ništa zbog čega bismo u njoj ostali. Svih ovih godina imali smo samo opstrukcije i osporavanja Republike Srpske. Zašto bismo bili u nečemu što nas neće i zašto bi neko ko nas neće htio da budemo tu? – pita Dodik.

Dodik smatra da je rješenje da se BiH podijeli na tri nezavisna entiteta koji bi sarađivali kao suvereni državni faktori jedni sa drugim i potpisali automatski dogovor o slobodi prolaza ljudi, slobodi trgovine i nekim drugim stvarima.

Prema njegovim riječima, svako bi se okrenuo sebi, a što se tiče međunarodnog predstavljanja, Republika Srpska bi se okrenula Srbiji, Hrvati u BiH, vjerovatno, Hrvatskoj, a Bošnjaci – Turskoj.

– Nama ne treba ni stolica u UN u ovom trenutku, već neka vrsta međunarodne pažnje – dodao je on.

Dodik smatra da ova podjela ne može dovesti do rata i da ga neće biti ako ga ne inicira međunarodna zajednica.

– U svakom slučaju, sve što bi muslimani preduzeli protiv Srpske, bilo bi nelegitimno. Oružane snage BiH ne mogu da djeluju bez odluke Predsjedništva, ali se nikada neće desiti da srpski član glasa za to – naveo je Dodik.

On je podsjetio da Ustav BiH kaže da bezbjednosne jedinice jednog entiteta ne mogu da pređu na prostor drugog bez njegove saglasnosti.

– Htjeli su da nam ubace federalni MUP na teritoriju Republike Srpske, navodno, da kontroliše migrante, pa smo mi to odbili. U ekstremnoj situaciji kada bi neko naredio da policija Federacije BiH uđe u Republiku Srpsku, to bi bila agresija i kršenje Ustava i Dejtona. Isto važi i za eventualno reagovanje NATO, ali mislim da je to nerealno, jer je prošlo vrijeme unilateralnih akcija – naveo je on.

Međutim, kaže Dodik, uticaj međunarodne zajednice je smanjen i sve stvari su svedene na međusobni dogovor, a njega nema, zbog čega se BiH pokazuje kao sistemska greška i svi su zatočenici takve neuspješne BiH.

On je podsjetio da je političko rukovodstvo Srpske jasno reklo da ne prihvata nametnuta rješenja visokih predstavnika i da će se kad-tad “obračunati” sa tim /nametnutim/ odlukama.

Na pitanje kako će Srpska vratiti dejtonska prava, Dodik je rekao da razne mogućnosti stoje na raspolaganju, a da je stvar procjene u Srpskoj šta će da uradi.

– Mi smo za Dejtonski sporazum i čekamo trenutak kada će i drugima u okruženju biti jasno da je taj razlog sasvim dovoljan za unilateralnu akciju koju ćemo preduzeti. Za to nema propisanog termina, ali niko ne treba da posumnja u naše namjere da ćemo se boriti za poziciju srpskog naroda na najbolji mogući način – poručio je srpski član Predsjedništva BiH.

On je dodao da Srpsku u tome znatno onemogućavaju nelegitimni predstavnici Srba, koji sada sjede u Savjetu ministara BiH u tehničkom mandatu i služe političkom interesu Sarajevu.

Autor: RTRS