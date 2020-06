Dodik: Rezolucija je netačna, podmukla podvala

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je da se “postigne potpuno nacionalno političko jedinstvo o temi”, te da se “odbaci Rezulucija izglasana u Parlamentu BiH”.

“Ova Rezolucija je nešto što je ukradeno nama. Ovo je podvala političkog Sarajeva, koje je htjelo da podvali političke neistine, da poništi srpske žrtve, da se otkloni od stradanja u II svjetskom ratu. Dokument je nastao kao interpretacija netačnih istorijskih činjenica, da se tema zloupotrijebi. Da se ova tema zatvori, a otvori za neke druge koje ćemo gledati u sljedećih mjesec i po daaa. Kada čitate naslov, vidite koja je to podvala”.



Isto su radili i komunisti, smatra Dodik.



“Netačna, podmukla podvala Rezolucija ima za cilj da omalovaži sva stradanja koja su Srbi imali u II svjetskom ratu. Iskoristio se tu Blajburg, o kojem mi nemamo dilema…”.



Neprihvatljivo je da se iste političke strukture Hrvatske pojave na Blajburgu, pa poslije u Jasenovcu, kaže Dodik.



Govori da je proces genocida nad srpskom narodu u NDH bio organizovan, ističe da je jedan dio je prognan, jedan pokrštavan, jedan ubijan.



“Namjera, genocidna je bila istaknuta u svim dokumentima NDH, ali to ne vidimo u ovoj Rezoluciji. Termin ustaše se ograničava na ustaški režim, a ne na cijelu NDH. U mom rodnom selu ubijeno je 140 Srba. Nema sela u Lijevče polju, bilo gdje je RS da nije bilo stradalničko. U Rezoluciji je redukovana odgovornost”.



U Rezoluciji je, smatra Dodik, “izostavljena odgovornost muslimana”, koju su kaže “bili ustaško cvijeće”.



Dodik navodi i da je četnički pokret bio priznat, odlikovan od mnogih, od De Gola, Trumana. Navodi da u ratu zločine čine sve strane, pa da su to činili i partizani.

Autor: N1