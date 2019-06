Dodik: Rebublika Srpska najstabilniji dio BiH

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je Republika Srpska, predvođena SNSD-om i njenim koalicionim partnerima, najstabilniji dio BiH.

Otvarajući Šesti sabor SNSD-a u Laktašima, Dodik je rekao da je Republika Srpska institucionalno, finansijski i politički stabilna, što je izuzetno značajno, a zasluga je SNSD-a i koalicionih partnera.



– Nakon četiri godine, odnosno posljednjeg sabora stranke, SNSD je jači, brojniji i uspješniji – naveo je Dodik i dodao da SNSD ima ogromnu snagu u članstvu – njih 200.000.



On je dodao da SNSD ima odbore u 63 opštine Republike Srpske u 17 opština u Federaciji BiH i distriktu Brčko.



– SNSD od 2006. godine pobjeđuje na izborima, što govori da smo dobro radili – rekao je Dodik.



On je podsjetio da je od 2014. godine SNSD-u pristupilo još 20.000 članova, koji su dodatno ojačali stranku.



– Period od prošlog do ovog stranačkog sabora obilježile su pobjede na lokalnim i opštim izborima, što je za nas od presudnog značaja – kaže Dodik, koji smatra da uvijek može bolje, jer postoje pretpostavke za tako nešto.

On podsjeća da je SNSD na posljednjim izborima dobio 5.000 glasova više za Narodnu skupštinu Republike Srpske u odnosu na prethodne opšte izbore, a 11.000 glasova više za parlament BiH.



– Ovo je za poštovanje, jer smo formirali Vladu Republike Srpske sa našim koalicionim partnerima i realizovali politike koje smo planirali – rekao je Dodik.



Prema njegovim riječima, SNSD je Republiku Srpsku sve ove godine gradio sa ljubavlju.



– Republika Srpska je finansijski i institucionalno stabilan. Imamo mir, razvoj, a SNSD je glas ovog naroda – rekao je Dodik.



Na nivou BiH, navodi Dodik, SNSD se nastavlja boriti za prava srpskog naroda i Republike Srpske.



– Nažalost, srpski narod ovdje decenijama pokušava da se bori i izbori za svoja prava. Politika Benjamina Kalaja svojevremeno je išla za tim da ovdje nestanu nacije, da bude formirana jedna nacija, što nije prošlo. I sada se tako nešto traži, da odustanemo od svog identiteta, što nikada nećemo dozvoliti – zaključio je Dodik.



On je pozdravio sve prisutne, a posebno goste iz Srbije, Makedonije i Hrvatske.



Na početku Sabora usvojen je dnevni red i izabrano radno tijelo za imenovanje predsjednika stranke, novi saziv Glavnog odbora i Statutarnu nadzornu komisiju.

Na Saboru učestvuje više od 1.200 delegata, a prisustvuju ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov, ambasador Kine u BiH Јi Ping, predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, lideri DNS-a Marko Pavić, Socijalističke partije Petar Đokić, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, član Predsjedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović, predstavnici Demokratske partije Srba u Makedoniji, Prve SDS-a, te druge zvanice iz političkog i društvenog života Republike Srpske i BiH.

