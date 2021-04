Dodik: Radiću za mogućnost mirnog razlaza BiH

Republika Srpska ne razmišlja o pribavljanju svoje samostalnosti na način da to bude ratnim sukobom. I zato smo uporno u iščekivanju trenutka u kojem ćemo na mirni način taj razlaz učiniti realnim.https://5922dad87926e47f00db51e7c255fff3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Poručio je ovo danas predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik na vanrednoj konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.

– Pomenuti razgovor s Pahorom koji je spomenuo gospodin Komšić nije jedini na kojem mi pričamo na taj način. I toga je sve više. Ali ono što je gospodin Komšić htio da uradi jeste to da već sada obeshrabri sve one koji pričaju na tu temu. Još uvijek misle da će to biti tabu tema o kojoj ne smije niko da progovori – rekao je Dodik.

Kaže da nikada nije pozvao nijednom riječju na oružani sukob ili rat, a oni u FBiH “se hvale činjenicom da su uzvratili svojom tvrdnjom – da, bit će rata”.

– Kome je danas do rata? Čega je general Komšić? Koje vojske? Nepostojeće. Kome on komanduje? Kakav rat? Zar u FBiH ima ljudi koji su spremni da ratuju? Ja ne vjerujem u tu priču. Ima ono ortodoksno vojno krilo SDA, koje svi znaju da postoji. I oni su spremni da nešto na tom planu urade. Ali njihov potencijal je beznačajan – ocjenjuje Dodik.

Naglašava da RS ne razmišlja o pribavljanju svoje samostalnosti na način da to bude ratnim sukobom.

– I zato smo uporno u iščekivanju trenutka u kojem ćemo na mirni način taj razlaz učiniti realnim – dodaje Dodik.

A dotle, nastavlja, sasvim je realno da “mirni razlaz bude jedna od opcija i da se o tome može ravnopravno razgovarati”.

– Dok sjedim na ovom položaju i predstavljam srpski narod, nikada neću dozvoliti da Srbi dođu u poziciju da ratuju. Ni za RS. Ali ono što ću učiniti jeste da ću vrijeme upotrijebiti za to da dođemo u poziciju da se na miran način raziđemo. Nikakav sukob. Ali debata da. Ja odbacujem riječ rat – potcrtao je Dodik.

Autor: Vijesti.ba