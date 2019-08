Dodik: Procijeniću da li ću zadržati zahtjev za vanrednu sjednicu

Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u BiH Eric Nelson i Matthew Field danas će se sastati sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je tim povodom za “Glas Srpske” da svako ima pravo da se sastaje s kim hoće i da od najavljenog sastanka svako može da izvlači različite spekulacije.



– Ono što mogu reći je to da je nepotrebno da bilo ko sa strane modelira rad Predsjedništva. Ako je sastanak organizovan da ambasadori budu informisani, to je u redu. U BiH imamo određen broj funkcionera, pogotovo onih u Sarajevu, koji imaju podanički odnos prema strancima koji ide do toga da ih smatraju dijelom političke strukture u BiH. Ja ih ne smatram takvim, ali kao partnere u nekim poslovima saradnje sa zemljama koje predstavljaju ja ih prihvatam. Tu se nalazi i moj odgovor prema tom sastanku Komšića i ambasadora. Može da se sastaje s kim hoće – rekao je Dodik.



Istakao je da “stavovi BiH mogu da budu oni stavovi koji su doneseni konsenzusom”.



– Konsenzus mora postojati, pogotovo o vojnim pitanjima. U tom pogledu ne može niko da favorizuje neko rješenje osim da bude lično ohrabren ili obeshrabren. Što se mene tiče, smatram da je potpuno nepotrebno i nije fer da bilo ko od stranaca, pa bili to Amerikanci ili Britanci ili bilo ko drugi, modelira karakter sjednice samog Predsjedništva. To onda ne govori o suverenoj državi nego o podaničkoj priči. Iz tog razloga nisam ni prihvatao da razgovaram na tu temu kada je riječ o Godišnjem nacionalnom planu sa bilo kim – rekao je Dodik.



Na pitanje da li postoji mogućnost da vanredna sjednica na kojoj bi trebalo da bude imenovan predsjedavajući Savjeta ministara bude otkazana s obzirom na stavove Komšića i Šefika Džaferovića, Dodik je rekao da Komšić radi na komplikovanju situacije.



– Vidjećemo kako će se stvari razvijati. Pred samo održavanje sjednice procijeniću da li ću zadržati svoj prijedlog da vanredna sjednica bude održana – rekao je Dodik.



Komentarišući najave pojedinih medija da bi prije sjednice Predsjedništva BiH mogao ponovo biti održan sastanak lidera, Dodik je kazao da za takav sastanak nije bilo nikakvih indicija niti ima potrebe da on bude održan.



– Ukoliko inicijativa nekog od lidera bude, nije problem da se ponovo sastanemo, ali nikakve inicijative stranaca da sastanak bude održan neću prihvatiti – rekao je Dodik.



Podsjetio je da sam Komšić tvrdi da će podržati stavove Evropske unije, a da se u BiH čini sve da se stvari u BiH dodatno komplikuju.



– Kaže da će podržati EU, a prvi uslov EU je da budu formirani organi i vlast na nivou BiH i FBiH. Bez formiranja tih organa naravno da nema ni razgovora ni daljeg puta BiH ka EU. Jasno je koliko se ovakvim opstrukcijama u formiranju vlasti tome doprinosi. Najviše će trpjeti evropski put. Žao mi je zbog toga, ali neko je odlučio da je važniji NATO put nego evropski put, kao što ja smatram da je važniji put u EU nego put u NATO. Očito je da se te dvije politike sada sukobljavaju u BiH i vidjećemo kako će se stvari odvijati do 5. septembra, dokle važi sporazum – rekao je Dodik.

