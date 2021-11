Dodik: Priču o sankcijama ne doživljavam loše, ja živim sankcije

Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervjju za Sputnjik Srbije govorio je mogućim sankcijama zemalja Evropske unije, a posebno o sankcijama Njemačke i Nizozemske koje se spominju proteklih sedmica.

Rekao je kako priču o sankcijama i ne doživljava posebno loše jer je već živi s obzirom da ne može putovati u SAD. Istakao je kako je “ponosan što ima dobre odnose s Vučićem, Putinom, Orbanom i Kinom”, ali i što “može da sarađuje i s ljudima iz Hrvatske i Slovenije”.

Poštivanje ustavnog poretka

Govoreći o “planu” sa Vučićem ili Putinom, kazao je kako ne postoji nikakav plan.

– Kao Putin ima vremena da me zove svaki dan i kaže uradi to i to. (…) To je neistino. Ono što od njih čujem je da poštuju međunarodni sporazum i ustavni poredak BiH i time teritorijalnu cjelovitost. Ja tu ništa ne ugrožavam, ali sam razumio dodatno ono što oni ne žele da čuju, da imamo određena ustavna prava i da ih trebamo upražnjavati. Rusi podržavaju Dejtonski sporazum – rekao je Dodik.

Za Sjedinjene Američke Države je rekao da se “ponaša kao kauboj koji razvaljuje Dejtonski sporazum onako kako njoj odgovara”.

– Ivo Andrić je dobro napisao: ‘Kada uđete u BiH, tu logika prestaje’. Ako ja nešto mogu oslabiti Evropu, onda ona i ne postoji kao neka sila. To su sve gluposti – dodao je.

Kazao je kako je Valentin Inzko razbio BiH i da ona nikada neće biti kao prije godinu dana, osvrčući se na izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje negiranje genocida, a zatim se osvrnuo na moguće sankcije.

– Dok sam bio u Vašingotnu, mislim dok sam još mogao da idem (smijeh). Ja živim sankcije, ovu priču o sankcijama ne doživljavam posebno loše (smijeh). Napisano je da se zabranjuje američkim zvaničnima da komuniciraju sa mnom pa me čudi kako pričaju Eskobar (Escobar), ambasadori itd. (…) Kao Njemačka će uvesti sankcije Miloradu Dodiku ili Nizozemska koja gura to što gura. Ne dozvoljava proširenje zapadnog Balkana. Kao neće moći doći u Njemačku i Nizozemsku. Pa šta. Nisam bio 10 godina. Išao sam jer su me zvali na sastanke. Mislim lijepo je putovati, ali… – rekao je Dodik.

Nema imovinu u SAD

Kazao je i to kako u SAD nema imovine pa mu je nisu mogli ni zamrznuti.

– Vaše sankcije, naše politike – to je naš odgovor. Ja se isprazno osjećam, očajan sam da su ljudi spremni uvesti sankcije, a da ne vide objektivne razloge svega toga – rekao je Dodik.

Tokom intervjua vrijeđao i visoke predstavnike, ali i Bošnjake, koji su po Ustavu BiH ravnopravna nacionalna grupa, sve vrijeme nazivao muslimanima.

Na kraju je pričao o Putinu. Rekao je da bi volio da on dođe u RS i da će ga to zamoliti, ako bude mogao. Također, kazao je kako mu je s ljudske strane drago što ga zovu njegovim čovjekom, ali da politički mora biti racionalan.

– Zamolio sam ga da dođe kada bude osvještenje rusko-srpskog pravoslavnog hrama, klimuno je glavom. E to moram da potvrdim sada – rekao je Dodik.

Autor: Avaz.ba