Dodik: Preglasan sam, Komšić treba da podnese ostavku

U Sarajevu je danas održana sjednica Predsjedništva BiH, nakon koje se novinarima obratio Milorad Dodik.

Dodik je na početku rekao da je danas preglasan na svim tačkama dnevnog reda, kao i na samom dnevnom redu.



– Pokušao sam da predložim izmjene dnevnog reda tako što sam tražio da se uvrsti tačka kojom bi se utvrđivala odgovornost predsjedavajućeg Predsjedništva, gospodina Komšića zato što je izmanipulisao predsjednika Evropskog suda za ljudska prava i javnost BiH i prekršio Ustav vezano za imenovanje novih sudija Ustavnog suda BiH – rekao je Dodik.



Navodi kako je njegov prijedlog bio obrazložen i dostavljen i podrazumijevao je „činjenicu da je Komšić, kao predsjedavajući, prekršio član 5.3. i 6.1a Ustava BiH i Poslovnik o radu Predsjedništva, te svjesno nečinjenjem prekršio odredbe Ustava koje se odnose na nadležnosti Predsjedništva i obaveze konsultacija predsjednika Evropskog suda za ljudska prava sa Predsjedništvom BiH“.



– Svjesnim prikrivanjem da je dobio dopis od predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, zatim dostavljanjem odgovora i preuzimanjem obaveze da će se konsultovati sa druga dva člana Predsjedništva i s obzirom da to poslije toga nije učinio, svjesno je obmanuo predsjednika Evropskog suda za ljudska prava koji je nakon toga izvršio imenovanje – rekao je Dodik.



Ističe kako je njegov cilj da se utvrdi odgovornost u ovoj zemlji.



– Dakle, ako imate dva člana Predsjedništva, možete da preglasate treći konstututivni narod i trećeg člana Predsjedništva, možete da prekršite Ustav, da obmanete predsjednika Evropskog suda za ljudska prava i da se nikakva odgovornost ne može utvrditi. Zato mislim da je sasvim pristojno da gospodin Komšić, ukoliko ima moralnog digniteta i ukoliko mu je stalo do zemlje koju on toliko žučno pokušava da zastupa, da naravno podnese ostavku – naglasio je Dodik.



Dodaje kako će vidjeti s drugim faktorima u BiH na koji način će se ovo pitanje problematizovati kod nadležnih institucija.



NSRS će odlučiti hoće li Đukanović posjetiti BiH



Smatra da ne treba očekivati da „nadležne institucije u BiH, koje su uvijek štitile sarajevske političke ljude, bilo šta učine“.



– Ali, ukoliko neko misli da može da nastavi s kršenjem Ustava, morat će se suočiti s našim postupanjem u pogledu zaštite ustavnog poretka u BiH, onako kako to piše u Ustavu BiH – napomenuo je Dodik.



Dodaje da je danas predloženo 36 tačaka za današnju sjednicu, koja je završena veoma brzo.



– U skladu sa zaključcima NSRS i obavezom da predstavnici RS-a u zajedničkim institucijama ne doprinose u donošenju bilo koje odluke u bilo kojem organu, ja sam glasao protiv dnevnog reda, protiv Zapisnika i svih predloženih tačaka dnevnog reda – pojasnio je Dodik.



Neke od tih tačaka, kako je rekao, su konačne, kao što je ona vezano za učešće Misije BiH u Afganistanu, koja je odbijena.



– Neke od njih idu na sljedeću sjednicu, a za dvije će biti potegnut vitalni nacionalni interes. Prva je posjeta gospodina Mila Đukanovića BiH. Glasao sam ponovo protiv te tačke koja je ponovo predložena – naveo je Dodik, ističući da će NSRS odlučiti o tome hoće li Đukanović doći u BiH ili ne.



Kao razlog za neslaganje s Đukanovićevom posjetom naveo je da u Crnoj Gori već duže vrijeme vlada nestabilnost, te da dok je god takvo stanje, bilo kakve posjete na tako visokom nivou trebale bi da budu prolongirane.



Dodik je najavio da će Klub SNSD-a i drugih srpskih predstavnika, zajedno s Klubom HDZ-a BiH Predstavničkom domu Parlamenta BiH sutra zajedno predati Prijedlog zakona o prestanku mandata stranim sudijama i izboru domaćih sudija u Ustavni sud BiH.



– Taj prijedlog je usaglašen i on će biti predat. Mi želimo da se u okviru procedura rješavaju ta pitanja. Ova kriza nedonošenja odluka može da bude završena samo ukoliko Ustavni sud poništi svoju odluku i ukoliko se izbace strane sudije. Inače, neće se moći donijeti bilo koja odluka na bilo kojem organu BiH – dakle u Predsjedništvu, Vijeću ministara i u Parlamentu BiH – pojašnjava Dodik.



Za sutra je, također najavio da će u Istočnom Sarajevu biti održan sastanak svih odgovornih ljudi iz srpskog naroda koji rade u institucijama BiH, a na kojem će biti odlučeno da li će svoje neučešće u donošenju odluka svesti na niži nivo.



– Srbi su već duže vrijeme u ovoj BiH poniženi kao konstitutivni narod i kao RS. Pokušaj da se na ovaj način oduzme imovina samo je znak da se želi razgraditi RS. Nama je stalo do RS i mi je ne damo – kategoričan je Dodik.

Autor: Vijesti.ba