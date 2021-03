Dodik: Predsjednik RS treba biti i član Predsjedništva BiH

Milorad Dodik rekao je da će tokom izmjena Izbornog zakona BiH predložiti da iz RS jednoj ličnosti treba birati člana Predsjedništva BiH i predsjednika RS te da predsjednik RS po automatizmu bude član Predsjedništva.

– Mi imamo pravo da kažemo kako ćemo birati našeg člana Predsjedništva i mislimo da predsjednik koji ima dinamiku i upoznat je sa svim detaljima za Republiku Srpsku treba da bude član Predsjedništva BiH, rekao je Dodik za Nezavisne.

Što se tiče BiH, Dodik je ponovio svoje tvrdnje da sve više glasova ide ka tome da je ona eksperiment.

– BiH je zemlja koja je potpuno podijeljena i koja se raspada. BiH nije danas razgovarati o evropskim integracijama, zajedničkim institucijama, nego uspostaviti koncept mirnog razlaza koji bi trebalo da dovede do toga da narodi u BiH dođu do svojih teritorijalno-političkih jedinica uz obavezu da se to razgraniči mirno i da se obavežu na saradnju koja podrazumijeva nesmetan protok ljudi, robe i nekih drugih stvari, pa da vidimo da li tako kao posebne države možemo da uspostavimo jedinstven monetarni prostor pod uslovima koji odgovaraju svima, a ne samo jednoj strani, kaže Dodik.

