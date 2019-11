Dodik predložio novi rok za dogovor i sastanak za vikend

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik predložio je danas liderima Stranke demokratske akcije (SDA) Bakiru Izetbegoviću i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Draganu Čoviću da provedu sporazum iz augusta s novim rokom od 10 dana.

-Predlažem da se sastanemo tokom vikenda i da primijenimo samo jedan član ranijeg sporazuma iz augusta, koji se odnosi na rok provođenja. I da, umjesto 30 dana, sada stavimo rok 10 dana i da to provedemo – rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci i dodao da je sada na Izetbegoviću da odluči da li hoće da se to provede u tom zadanom roku.



Nakon tih deset dana i posebne sjednice Narodne skupštine RS-a, ako se taj rok ne ispuni, Dodik kaže da ga ne treba ni zvati na sastanak.



Ponovio je da RS ostaje pri skupštinskoj odluci o vojnoj neutralnosti te ponovio da se neće prihvatiti Godišnji nacionalni plan (ANP) za NATO, niti se on tako može da zove, niti može biti osnova za aktivaciju MAP-a.



Nakon sastanka s predsjednikom Demokratskog narodnog saveza (DNS) Markom Pavićem, ponovili su da SNSD i DNS nastavljaju koalicionu saradnju.



Dodik je dodao je da će nastaviti razgovore i da razmatraju temu po temu i nivo po nivo, kako bi rješavali određene probleme.



-Danas smo razgovarali o nivou RS i ostaje da dogovorimo još neke stvari šta treba da radimo. Potom treba da se dogovorimo o nastavku saradnje na drugim nivoima vlasti – naveo je Dodik.



Kaže da “šumova“ ima u svim strankama.



– Tačno je da imamo u radu koalicije određene šumove, koji se tiču djelovanja određenih ljudi, ali postavlja se pitanje u kojim strankama se to ne dešava – naveo je Dodik i dodao da je ovo i dalje najskladnija koalicija.



I Pavić je kazao da će vladajuća koalicija u RS nastavi djelovanje jer je to, kako je ustvrdio, u interesu građana i RS te rješavanja političkih i ekonomskih problema.



Ima problema kaže, u vezi s imenovanjima, pa i u nekim javnim preduzećima, navodeći primjer Željeznica RS-a.



-Direktor je iz DNS-a, izvršni direkori iz SNSD-a. Oni idu prema centralama, ne rade kao uprava. Stranke o tome ne razgovaraju i to je nesporazum. To hoćemo da riješimo, da funkcionišu kao uprava koja je odgovorna za rad Željeznica – precizirao je Pavić.

Autor: Fena