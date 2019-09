Dodik pozvao NATO da odbaci odluke o davanju MAP-a BiH

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je ljude u NATO-u da odbace odluku o davanju Akcionog plana za članstvo BiH da ne bi bili glavni razlog zašto u BiH ne funkcionišu institucije.

– Mi nikada nismo rekli da ne treba sarađivati sa NATO-om. Imamo određeni oblik saradnje, mi razumijemo šta je ta velika vojna integracija i spremni smo da sarađujemo na nivou na kojem Srbija sarađuje po tom pitanju. Prejudicirati članstvo je apsolutno nešto što je nametnuto – rekao je Dodik novinarima pred početak sastanka sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem, predsjednikom Poslovnog sistema Svislajon Rodoljubom Draškovićem i direktorom Elektroprivrede Republike Srpske Lukom Petrovićem.



Komentarišući poziv komesara EU za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Јohanesa Hana članovima Predsjedništva BiH na sastanak, Dodik je rekao da on ne bježi od razgovora, da mu nije problem da razgovara i kaže šta hoće, a šta neće, ali da je nemoguća dimenzija u kojoj se unaprijed nameće šta ko treba da prihvati.



– Prvo treba izabrati Savjet ministara. Јa nemam ništa protiv da se na novi Savjet ministara stavi dokument koji će se zvati kako god hoće i da Savjet ministara o tome odlučuje, ali da neko unaprijed govori šta treba da odluči taj savjet, to je neko drugo pitanje i to je nemoguće – istakao je Dodik.



On je dodao da je sve to bespotrebno i ide na štetu BiH.

Autor: Vijesti.ba