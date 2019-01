Dodik pozvao na donošenje odluke o osamostaljenju Republike Srpske

Kako je saopćeno danas Stranka demokratske akcije će putem svojih predstavnika u državnim institucijama pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta RS.

SDA najavila da će pokrenut pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, putem svojih predstavnika u državnim institucijama, radi preispitivanja naziva bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska. Tim povodom predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozvao je SDS da u Narodnoj skupštini Republike Srpske donesu odluku o osamostaljenju RS ukoliko inicijativa SDA ode na Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

“Trenutak je takav da ovdje neće biti nikakvih kalkulacija. Oni to smišljeno rade. Pozivam SDS Kad inicijativa uđe u Ustavni sud istog trenutka NSRS će održati sjednicu i vi znate da je se NSRS već ranije izjašnjavala o pitanjima statusa. Naše autentično i izvorno ustavno pravo je da odlučujemo o svom statusu. Mi ćemo to uraditi. Džaba vam priča o tome da se RS ne može da izdvoji kao što, vidimo, Inzko govori. On je i ostavljen ovdje da vrši reperkusije prema RS. Ali, trenutak je takav da ovdje neće biti nikakvih kalukacija. Ovo se neće podnosti. Ovo nema veze sa demokratijom, dobrim namjerama”, poručio je Dodik danas na vanrednoj pres-konferenciji.

“Ako ste htjeli da nas istjerate iz BiH, Republiku Srpsku, onda radite najbolji mogući posao. Izvršite ga do kraja. Ja nemam ništa protiv. Oni to smišljeno rade, njihovi savjetnici. Čuli smo lidera njihove partije koji kaže ‘ja ću se čuti sa svojim saveznicima’ pa ćemo o tome odlčiti’. U neformalnim razgovorima koje imam po Sarajevu, čak i sa ljudima iz diplomatskog svijeta, jasno nam je da su njima neki njihovi prijatelji sugerisali, kojima se oni hvale, da upravo ovo ovako rade. Ovo nije njihova pamet. Mi smo spremni da idemo do kraja, jesu li oni spremni da idu do kraja? Pozivam SDS da bude s nama do kraja, da idemo u proces donošenja odluke NSRS u kojoj, ukoliko ova inicijativa ode u Ustavni sud, o osamostaljenju Republike Srpske. Pozivam SDS. Hoće li to da urade? Ja hoću, kolika god to cijena bila. Ukidanje imena je ukidanje RS. Nema nikakvog drugog cilja. Ovo dolazi samo pet dana nakon što je Erdogan rekao da treba promijeniti Dejtonski sporazum”, poručio je Dodik.

Kako je naveo, “ovo je tačka preko je se ne može prijeći”.

“Pozivam ih da povuku saopštenje i odustanu o bilo kakve inicijative”, naveo je Dodik nazivajući inicijativu SDA rušenjem ustavnog poretka. Kako je kazao, sutra će organizovati sastanak sa liderima svih stranaka iz Republike Srpske.