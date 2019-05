Dodik pozvao da se napravi plan saradnje s NATO savezom

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozvao je NATO da se napravi plan, kako je rekao, određene saradnje u okviru Partnerstva za mir te dogovori šta bi se moglo ove godine zajednički da radi.

Saradnja s NATO savezom, kao što je ima Srbija, kaže, ne znači članstvo, a moguća je saradnja i s drugim vojnim savezima.



-Ako se išta pošalje prema NATO-u mora da sadrži rečenicu da to nije odluka o članstvu, niti preferira članstvo, niti prihvatanje MAP-a, da se ne bi moglo spekulisati na bilo koji način i o tome se razgovaralo s nekim predstavnicima američke administracije – rekao je Dodik u izjavi novinarima u Banjoj Luci i dodao da MAP nije uslov za formiranje vlasti, što su potvrdili i evropski zvaničnici.



Ponovio je da u RS postoji konsenzus o vojnoj neutralnosti te da ne treba stvarati konfrontacije.



Tvrdi da odugovlačenje s formiranjem novog Vijeća ministara BiH ide na štetu BiH, koja je za ovo vrijeme izgubila svoju delegaciju u Vijeću Evrope, državni parlament ne radi, a samo je Predsjedništvo BiH nastojalo da riješi neka pitanja.



Naveo je da u zakonu piše da Treći pješadijski (RS) puk Oružanih snaga baštini tradiciju bivše Vojske RS-a te da mogu da nose, kako je naveo, pukovsku uniformu.



– Naše je opredijeljenje da to bude ona crveno-plava…Niko nije rekao da će to biti rat. Radi se o svečanosti obilježavanja Dana Vojske RS-a… – dodao je Dodik i istakao da nije rekao da treba ukinuti Oružane snage BiH.



Odbacio je mogućnost da visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko koristi bonska ovlaštenja, niti, kaže, može nekoga smijeniti.



Pozvao je da se pokuša uraditi sve da BiH dobije mišljenje Evropske komisije za kandidatski status te da se fokusira na izvore finansiranja projekata.

Autor: Fena