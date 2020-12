Dodik: Pozivam Incka da me smijeni

Visokog predstavnika Valentina Incka više niko ne uzima za ozbiljno, ja ga pozivam da me smijeni, rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, odgovarajući na pitanje novinara kako komentira Inckovu najavu da mu treba uvesti sankcije.

Dodik je rekao da Incko uskoro treba da napusti poziciju visokog predstavnika i da pokušava da se u Sarajevu dodvori tamošnjoj političkoj sceni.

– Njega niko ne uzima za ozbiljno. To je jedan šeret koji okuašva da bude ozbiljan pošto zna da mu je došao kraj. Nijednu odluku OHR-a Republika Srpska već deset godina nije objavila u Službenom glasniku. Incko je smiješna figura koji ispunjava očekivanja političkog Sarajeva. Niti mislim mijenjati svoju politku a ostajem da se bavim politikom sve dok me narod ne prestane birati. Izazivam ga da me smijeni – rekao je Dodik.

Naglasio je da Srbi nemaju problem s BiH ako je ona u skladu s Dejtonskim sporazumom, te je ustvrdio da konvencija o ljudskim pravima, koja se nalazi u Ustavu BiH, omogućava narodima pravo na samoopredjeljenje, a da je to pravo dato Albancima na Kosovu koji nisu imali status naroda.

– Vratite Bosnu kakva je bila i nećemo imati problem s njom – rekao je Dodik i naglasio da su dolaskom nove administracije u Americi pojedinci ohrabreni da se ovako ponašaju.

