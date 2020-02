Dodik: Pozivam Bošnjake na saradnju, bit će kasno nakon 60 dana

U Istočnom Sarajevu je održan radno-konsultativni sastanak predstavnika RS koji učestvuju u radu institucija BiH. Prema riječima člana Predsjedništva BiH i lidera SNSD-a Milorada Dodika, sastanak je održan kako bi se postigao dogovor o zaključcima NSRS.

On je naveo da će, u skladu s tim zaključcima, predstavnici RS u Parlamentarnoj skupštini BiH, Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH glasati protiv svih odluka.

– Što se tiče drugih nivoa odlučivanja, za sada se sve ostavlja u redovnoj aktivnosti. Sva radno-pravna i druga pitanja komunikacijska, službena i ostalo nisu zaostavljena, zato je bilo potrebno da se objasni o čemu se radi. Mogu samo da izrazim zadovoljstvo činjenicom da se značajan broj onih koji su pozvani odazvao, jedan manji broj nije – rekao je Dodik.

On je sastanak ocijenio uspješnim te rekao da je dogovoreno kako će se dalje kretati u institucijama BiH.

– Predstavnički, Dom naroda, komisije, Vijeće ministara BiH će funkcionirati i raditi svi predstavnici, ministri, ja kao srpski član Predsjedništva ću dolaziti na sjednice, ali neće biti odluka – rekao je Dodik.

Dodik je rekao i kako je Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH u fazi finaliziranja, te da će on danas ili sutra biti predat u parlamentarnu proceduru.

– Vodili smo računa da prijedlog, barem po našem mišljenju, uvažava i neke interese samih Bošnjaka. Ukoliko se oni odmaknu od same linije odbijanja, vidjet će da je to prijedlog koji afrimira i zajednički nivo u odlučivanju. Želim da kažem da je od Bošnjaka nama jučer došla jasna poruka vezano za Aneks 2 i njihova priča o tome kako samo Srbi uzimaju nešto sa švedskog stola koji se zove Dejtonski sporazum, a jučer se jasno govorilo da ne žele i da odbijaju da razgovaraju o međuentitetskoj liniji razgraničenja, kako se to zove, koja je bila obavezna da putem zajedničke komisije bude utvrđena, nivelisana i markirana – rekao je Dodik.

On je naveo kako je “na toj liniji samo tri posto je markirano i ništa više”.

– Mi ćemo ih ponovo pozvati na takvo nešto i nećemo odustati od toga da se provede Dejtonski sporazum. Ali ta farsa i ta izmišljotina i podvala koju Bošnjaci uporno govore, kako samo oni provode Dejtonski sporazum, a u suštini ga ne provode, najbolje se demistificira upravo na ovom pitanju – rekao je Dodik.

Poziv na saradnju

Kako je naveo, bez obzira na razlike koje posjeduju, Dodik je uputio poziv Bošnjacima na saradnju.

– Niko ne treba sumnjati u odlučnost predstavnika RS da poštuje odluke Narodne skupštine. Ukoliko se ovo sve ne desi prema procedurama, mi ćemo za 60 dana biti u NSRS. Mislim da će tada biti pomalo kasno da nas zovu, ali u svakom slučaju, spremni smo da razgovaramo i bilo kojem pitanju.

