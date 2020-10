Dodik poručio: Već sutra ćemo razriješiti kadrove DNS-a koji prave probleme

Završen je sastanak koalicionih partnera u Banjoj Luci, a predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je DNS donio ishitrenu odluku o napuštanju koalicije, ali da partije iz vladajuće koalicije tu odluku poštuju.

Najvio je da će sutra ili najkasnije u utorak početi s razrješavanjem kadrova DNS-a koji, kako je rekao, prave probleme.

– Razmatralo se novonastaloj situaciji i konstatovali smo da koalicija ostaje jedinstvena i usmjerena na ostvarivanje vladinih dokumenata. Izražena je privrženost koaliciji. Možemo da zaključimo da nema opasnosti za rad Vlade i provođenja njenih politika. Zaključili smo da je odluka DNS-a ishitrena, nepotrebna i, imajući u vidu da je to odluka koja je za nas jasna, prihvatamo njihove stavove – rekao je Dodik.

Dodao je da partije iz koalicije smatraju da treba da se sačeka izjašnjavanje gradskih i opštinskih organizacija DNS-a.

– Ako neko ostaje s nama, nastavit ćemo da radimo u punom kapacitu, a ako neko izađe, ljudi neće moći da ostanu na određenim funkcijama. Već sutra ćemo da riješimo neke ljude koji prave probleme. Najkasnije u utorak ćemo s tim početi – kazao je Dodik.

Istakao je da ga raduje činjenica da koalicija ostaje privržena i da RS ostaje stabilna.

– Sve naše partije se zalažu za oštru borbu protiv kriminala i korupcije i ono što je urađeno je dio te borbe. Bit će nastavljena prema svim kadrovima, pa i prema kadrovima iz SNSD-a koji ne rade u skladu sa zakonom. Suprotstavljamo se bilo kakvim špekulacijama oko izbora i tražimo od nadležnih organa da spriječe špekulacije, pogotovo kupovinu glasova – naglasio je Dodik.

Govoreći o razlozima zbog kojih je DNS napustio koaliciju, Dodik kaže da to samo oni mogu reći, te da on to ne može komentirati. Demantirao je i tvrdnje da je SNSD učestvovao u “rasturanju DNS-a”.

– Da smo učestvovali, mi ne bi ni bili koalicioni partneri – kazao je Dodik.

Autor: Avaz.ba