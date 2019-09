Dodik oštro o Komšiću: On ništa ne može uraditi, smišljen je kao podvala Hrvatima

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da predsjedavajući Predsjedništva Željko Komšić ne može ništa uraditi i da je smišljen kao podvala Hrvatima, a sada pokušava držati lekcije Srbima.

– Može samo da blebeće. Iza njega stoji prevara jer je kao hrvatski član Predsjedništva izabran bošnjačkim glasovima. Taj identitet prevare kod njih stalno postoji – rekao je Dodik novinarima u Bihaću, komentirajući Komšićevu izjavu da “neće odustati od toga da Dodika sprečava u proizvođenju kriza, daljnjoj militarizaciji i destabilizaciji”.

Dodik je podsjetio da je ranije rekao da je Komšić političko nedonošče pobačeno na izborima i da to mišljenje ima i danas.

– On je smišljen kao podvala Hrvatima, a onda pokušava da drži lekcije nama, Srbima. On je nebitan, a nešto drugo je što pokušava da se nametne kao neko važan. Niti sam ja, niti je on Predsjedništvo. Da bi Predsjedništvo imalo snagu, mora imati saglasnost sva tri člana, sviđalo se to meni, njemu ili bilo kome drugom. Dakle, to što on govori su njegovi privatni stavovi – kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, BiH je u krizi otkad postoji.

– Da sam htio da napravim krizu, i danas bih to mogao. Mogao sam da blokiram Predsjedništvo. To nisam uradio. Otišao sam u Predsjedništvo i taj organ je konstituiran. Neko drugi je rekao da se ne može formirati Vijeće ministara, nisam ja – naglasio je Dodik.

On je poručio da je i ovog trenutka još za to da bude formirana vlast na nivou BiH jer je to logično nakon izbora.

– Nikakva priča o NATO-u i kretanju prema članstvu se neće desiti bez obzira na to što on slavodobitno pokušava da to predstavi kao neke svoje ciljeve – rekao je Dodik.

Autor: Srna