Dodik optužuje njemačku politiku: Poruke Schmidta su fašizam

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Visoki sudski tužilački savjet (VSTS) BiH maligno tijelo, te da se ići na to da se na Narodnoj Skupštini RS formira Visoki sudski tužilački savjet Republike Srpske.

Dodik je ovo rekao novinarima nakon svečanog otvaranja novog pogona Rafinerije nafte Brod.

Osim toga on je iznio i teške optužbe na račun zvanične politike Njemačke.

„Prijetnje koje dolaze meni lično, o nekim vrstama sankcija, mislim da nisu razumne i ono što možemo da čujemo od nekih njemačke politike apsolutno je nešto što nema nikakve veze sa realnošću. Ali, naprosto oni mogu da rade šta hoće, mi ćemo ići svojim putem. Naš put je saradnja sa našim prijateljima. Želim da radimo, ima ih dovoljno, rekao je Dodik i dodao:

– Danas svijet nije jednostran. Više nisu samo zapadni finansijski centri prisutni nego ima i nekih drugih koje možemo da angažujemo. Zato ste čuli ovog Schimidta koji nije Visoki predstavnik, zamislite kaže, oni mogu da sprječe transfere preko računa, pa to je nevjerovatno to je fašizam. To nigdje nema na svijetu da se na taj način pokušava prijetiti.

Autor: Vijesti.ba