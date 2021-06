Dodik opet o Schmidtu i bonskim ovlastima: Srbija i Hrvatska treba da prate

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik održao je press konferenciju u Istočnom Sarajevu i poručio da je došlo do novog usložnjavanja odnosa u BiH.

Rekao je da se odnosi narušavaju zbog pokušaja imenovanja novog visokog predstavnika. Naveo je i kako će o svemu obavijestiti UN ali i Vladu Njemačke.



– Naša jučerašnja posjeta Srbiji bila je da upoznamo rukovodstvo Srbije sa temom visokog predstavnika. Na jedna sumnjiv način pokušava se dati legitimitet novom čovjeku. Neophodno je obezbijediti odlučivanje na nivou Savjeta bezbjednosti UN o visokom predstavniku – istakao je Dodik.



Dodik je dodao da politički predstavnici Bošnjaka već čestitaju novom visokom predstavniku.



– Oni očekuju da će on doći ovdje i raditi ono što oni žele. Bonska ovlašćenja su prošlost i to se neće desiti – naglasio je Dodik.



Naglasio je da je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma, te dodao da ima pravo i obavezu da bude aktivno uključena i da traži informacije o radu visokog predstavnika i djeluje po tom pitanju.



– Gleda se da se isključe i Srbija i Hrvatska. Mislim da je vrijeme da, ne samo Srbija nego i Hrvatska da se vrate i da prate provođenje Dejtonskog sporazuma. Mislim da je to ok i da niko ne bi trebao da ima problema s tim. Svi se kunu u Dejtonski sporazum, a on je značajno devastiran instrukcijama visokih predstavnika, rekao je Dodik.



Dodik je govoreći o sastanku s ruskim ambasadorom, rekao da nisu razgovarali o ‘mirnom razdruzivanju’ u BiH.



– Rusija traži poštivanje međunarodnog prava. Ja sam raao ambasadoru da je dolazak visokog predstavnika, bez Svajeta bezbjednosti UN, nelegalan i nelegitiman, rekao je Dodik.



Dodao je da nema tabu tema i da ‘mirni razlaz’ ne treba da bude tabu tema.



Dodik je rekao da je veoma skeptičan o mogućnosti napretka i u vezi izmjena izbornog zakonodavstva, jer ne postoji mogućnost da se politički predstavnici Bošnjaka i Hrvata dogovore.



On je ponovio stav da je izbor članova Centralne izborne komisije nelegitiman.



– Mi ostajemo pri tome da je CIK neregularno izabran i da je pokazao da nije provodio zakon, nego određene politike. Vidjeli smo kako su obnovili izbore u Doboju i Srebrenici, a na nekim drugim mjestima u FBiH, poput Mostara, to nisu učinili, rekao je Dodik i dodao:



– Skeptičan sam po pitanju mogućnosti napretka i želim da podstaknem činjenicu da je NSRS iskazala spremnost da razgovara sa predstavnicima FBiH o svim pitanjima,, naveo je Dodik.

Autor: Vijesti.ba