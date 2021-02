Dodik: OHR je prošlost i nanio je dosta štete RS

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je OHR prošlost i da je nanio dosta štete RS, a nije donio ništa dobrog BiH, za koju je jedini način opstanka dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

– OHR je prošlost. To je olupina i blef održavan 20 godina koji je nanio mnogo štete RS, a nije nanio ništa dobro BiH, jer nema nijedne od onih mjera koje je OHR nasilno prenio na nivo Sarajeva ili BiH da je bila od koristi. Nijedna takva mjera nije dala benefite koje su očekivali – rekao je Dodik za Alternativnu televiziju.



Govoreći o interevencijama OHR-a koje su bile povodom izbora u Mostaru, on je naveo da je to samo pokušaj da se OHR vrati na scenu, a ne nešto što bi moglo biti ozbiljno.



Dodik je rekao da totalno promašena priča to što Bošnjaci očekuju da će predsjednik SAD Joe Biden dozvoliti Evropljanima da masovno intervenišu i slome RS.



On je dodao da samo dva entiteta i tri naroda mogu dogovoriti da BiH živi, a da u BiH nema ništa uspješno zbog neefikasnih mjera koje je OHR radio u prošlosti.



– Mogu oni da pišu izvještaje i da se hvale kako su nešto uradili, ali je vidljivo da je BiH zemlja u totalnoj paralizi i da nema šanse da se pokrene sa intervencionizmom stranog faktora i to je nešto što OHR svrstava na smetlište i treba da ide odavde – naglasio je Dodik.



On je podsjetio da je RS protiv dolaska novog visokog predstavnika, kao i da će stalno ukazivati na činjenicu da visoki predstavnik u BiH mora biti zakonito doveden, a to znači da, uz ostale, i RS da svoju saglasnost.

Autor: Vijesti.ba