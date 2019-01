Dodik: Odvojiti se prvom prilikom, naša sloboda je sa Srbijom, BiH je tamnica

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine – Milorad Dodik izjavio je da je RS dočekala 27. “rođendan”, uz činjenicu da postoji duže nego neki drugi državni oblici koji su bili na Balkanu.

“To govori o nekoliko važnih stvari, a prva je da je RS narodna republika. Da je narod nije htio, ona se ne bi održala”, rekao je Dodik u emisiji novosadskog Centra za društvenu stabilnost.

Ističući da je od svega najvažniji mir, Dodik je naveo da je RS danas slobodna, stabilna, izgrađena parlamentarna demokratija koja na izborima dobija legitimitet, da ove godine bilježi najveću zaposlenost – 264.000 zaposlenih, koje nikada do sada nije imala, što pokazuje pozitivna kretanja.

Dodik je istakao i da će RS pokušavati da vrati otete nadležnosti, podsjetivši da je bila “trn u oku” strancima, koji razumiju da Srbi ne vide BiH kao svoje trajno okruženje, ali pokušavaju da nasiljem zaustave priču o tome.

“Znaju da bi se Srbi odvojili od BiH kada bi se pojavila prva prilika da ne bude nasilja i rata, i to ne misli samo Milorad Dodik nego većina ljudi”, rekao je srpski član Predsjedništva BiH, podsjetivši da su o tome pisali i neki prestižni američki listovi koji se bave spoljnim pitanjima.

Dodik je istakao da u prilog vraćanju otetih nadležnosti RS-u ide historijski kontekst i to što u Ustavu Bosne i Hercegovine piše da Bosna i Hercegovina ima samo nadležnosti koji su izričito date tim ustavom, što znači da ono što nije izričito napisano u Ustavu – nije nadležnost Bosne i Hercegovine.

“To će se desiti, uvjereni smo u to… Doći će jednom vrijeme, potpuno sam uvjeren, samo trebamo biti uvijek spremni da iskoristimo vrijeme i da predočimo upravo tu odredbu Ustava”, naveo je Dodik.

Smatra da je nasiljem visokog predstavnika mijenjan Ustav BiH, iako je to moguće učiniti samo ako se saglase RS i Federacija BiH.

“Bosna i Hercegovina nije mjesto naše slobode, naša sloboda je isključivo RS povezana sa Srbijom i to je ono što mi vidimo. To se mnogima ne sviđa, ali to je suštinski odnos Srba ovdje”, rekao je Dodik.

On je naveo da neke velesile imaju ogromnu moć, ali da je narod u RS-u pokazao svoj karakter, da hoće RS i svoju slobodu, a neće tutorstvo.

“Sinonim za našu slobodu je RS i Srbija, a nikakva Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina je za ovaj narod ovdje još u vrijeme Austrougarske i Otomanske imperije, a i dan danas sinonim za tamnicu, neuspjeh, tutorstvo”, naveo je Dodik.

Dodik kaže da postoje neki Srbi u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine koji prave ozbiljne probleme RS-u, s vremena na vrijeme i koji su pokazali podaništvo, dok, s druge strane, postoji većinski mentalni sklop, kojem i on pripada, a koji govori da je RS na prvom mjestu.

“Bosna i Hercegovina je element u kojem smo prisiljeni da budemo i još moramo da budemo. Ali, u okviru toga treba vidjeti šta je korisno za RS”, rekao je Dodik.

Smatra da Bošnjaci imaju jednu ozbiljnu zabludu koju grade – da su žrtve, a drugu – da će uspjeti da dominiraju BiH.

“To, naravno, nije tačno. Oni danas nemaju faktičku vlast ni u Trebinju, ni u Banjaluci, Bijeljini, bilo kom mjestu u RS-u, nego je faktička vlast kod nas koji tu živimo, dominatno kod srpskog naroda”, rekao je Dodik.

On je naveo da je RS država koja samo traži lojalnost i da je dobrodošao svako, i Bošnjak i bilo ko drugi, ko je lojalan.

“Bošnjaci prave jednu ozbiljnu zabludu, koja će potrošiti njihove i voljne i historijske mogućnosti. Proces koji se odvija i kuda se kreće svijet uopšte ne ide u prilog Bošnjacima u tom pogledu i gube značajno velike savezike, bez obzira što se pojave neki recidivi, neki američki službenik iz devedesetih godina. Nije moguće graditi više ništa što bi bilo nametnuta volja stranaca”, poručio je Dodik.

On smatra da Bosna i Hercegovina nikada neće uspjeti da ispuni kriterijume EU, ocjenjujući da je RS dokazani primjer samoodrživosti i da bi za pet godina uspjela da izvrši sva prilagođavanja evropskom pravnom nasljeđu, ali da to ne može zbog okvira Bosne i Hercegovine, jer iz Brisela kažu da samo Bosna i Hercegovina može ući u EU.

“Ali, tako su govorili i za neke druge stvari. Vidjećemo. Nama je važnija RS, sloboda i odlučivanje o nama samima, nego EU”, rekao je Dodik.

On je naglasio da RS jedina u Bosni i Hercegovini može da bude samoodrživa i da to ne može da bude Bosna i Hercegovina, jer stalno neko sa strane pokušava da je modelira.

“To mora da bude promijenjeno ili moramo da se raziđemo, i da svi posebno krenemo ili da se napravi ozbiljno nasilje i da se prekomponuje cijela Bosna i Hercegovina, kako bi mogla da ispuni te evropske kriterijume”, rekao je Dodik.

On je ocijenio da je FBiH u beznađu, jer je u stalnom političkom sukobu Bošnjaka i Hrvata koji gube značajne pozicije koje su imali u međunarodnom sporazumu i koji su platili ozbiljnu cijenu zabluda, stvaranja Hrvatske, jer su se priklonili muslimanima protiv Srba.

“Najradije od svih koji bi se izvukli iz Bosne i Hercegovine su prvo Hrvati. Oni nemaju RS, nemaju entitet, oni su ugurani u FBiH, gdje ne mogu da ostvare svoja prava, najčešće su preglasavani i sve više dešava im se depopulacija”, rekao je Dodik.

On je naveo da RS opstaje i ima svoje institucionalne okvire, te da stratezi Dejtonskog sporazuma nisu računali da će ovolika energija i ljubav naroda biti uneseni u RS

Dodik je rekao da stranci, kada se s njima razgovara nasamo, uvijek kažu da je Republika Srpska najbolja u svemu.

“Mi imamo manje stanovnika nego FBiH, oni imaju malo bolje brojeve, ali naši brojevi pokazuju da smo mi samoodrživ sistem, da naši prihodi mogu biti dovoljni”, naveo je Dodik.

