Dodik odgovorio Izetbegoviću: Naravno da nema puta ka NATO-u

Predsjednik DNS-a Marko Pavić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dogovorili su danas u Banjoj Luci da njihova koalicija na nivou RS nije upitna, jer je to u interesu RS i njene ekonomije.

Pavić je rekao da je na današnjem sastanku bilo govora o nivou RS, a da će na narednim sastancima biti riječi o lokalnom i državnom nivou.



Dodik je, na pitanje novinara, prokomentirao i izjavu predsjednika SDA Bakira Izetbegovića o putu BiH ka NATO-u i neslaganju Republike Srpske. Na pitanje novinara Dodik je poručio da ne voli komentirati Izetbegovića, a onda je odvojio nekoliko minuta za navedenu temu.



– Šta je drugo mogao reći? Naravno da nema puta ka NATO-u. Ne volim komentirati Bakira Izetbegovića. On stalno nešto pokušava nametati, neku pamet i intelektualnost u politici. Sam proizvede probleme pa, onda, daje prijedloge kako da se riješe, kao neki glasnogovornik Predsjedništva BiH i međunarodne zajednice, kao on objašnjava kako da se radi – kazao je Dodik.



On tvrdi da je Izetbegovićev nastup “pomalo degutantan”. Član Predsjedništva podsjetio je da je Republika Srpska donijela odluku o vojnoj neutralnosti i da će se to poštovati sve dok NSRS ne promijeni stav.



– Ne treba nama to govoriti Izetbegović. Mi smo tu odluku donijeli. Ne može BiH u NATO bez RS. To je možda Izetbegovićevo iznenađenje sada. Nemoguće je poslati ANP, to se ne može desiti. Niti iko radi na ANP-u niti će se to desiti. ANP dokumenta nema, to je samo neka radna verzija – naveo je Dodik.



Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik predložio je danas liderima Stranke demokratske akcije (SDA) Bakiru Izetbegoviću i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Draganu Čoviću da provedu sporazum iz augusta s novim rokom od 10 dana.



-Predlažem da se sastanemo tokom vikenda i da primijenimo samo jedan član ranijeg sporazuma iz augusta, koji se odnosi na rok provođenja. I da, umjesto 30 dana, sada stavimo rok 10 dana i da to provedemo – rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci i dodao da je sada na Izetbegoviću da odluči da li hoće da se to provede u tom zadanom roku.



Nakon tih deset dana i posebne sjednice Narodne skupštine RS-a, ako se taj rok ne ispuni, Dodik kaže da ga ne treba ni zvati na sastanak.



Ponovio je da RS ostaje pri skupštinskoj odluci o vojnoj neutralnosti te ponovio da se neće prihvatiti Godišnji nacionalni plan (ANP) za NATO, niti se on tako može da zove, niti može biti osnova za aktivaciju MAP-a.

Autor: Vijesti.ba