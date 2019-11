Dodik: Od ANP-a nema ništa, mi nismo kreteni

Član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas novinarima da će sutra u Mostaru razgovarati s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem o formiranju vlasti.

– Što se tiče HDZ-a, to nije problem. Nisam čuo tog Bakira Izetbegovića, jer odavno ne pratim šta on govori. Odavno znam da sve što kaže nije istina. Dakle, do njih je – kazao je Dodik.

Opet je ponovio da RS neće prihvatiti nikakav dokument koji može ličiti na priču o Godišnjem nacionalnom planu (ANP).

– Mi nismo glupi da kažemo: Hajde vi to nazovite kako hoćete, neka se ne zove ANP, a onda to pošaljete u Brisel i oni to smatraju kao ANP. Zar stvarno misle da smo toliki kreteni? Naravno da nismo – rekao je Dodik.

Istakao je i da je nerealno da SNSD traži stavljanje ANP-a na dnevni red sjednice Vijeća ministara BiH, jer ova stranka nema nijednog ministra.

– Kada bi oni to usvojili, kako je jučer rekao i predsjednik SDS-a Mirko Šarović, to znači da bi se otvorila vrata za rekonstrukciju vlasti, odnosno novu strukturu vlasti. Oni to neće iz tog razloga. Mi u Vijeću ministara BiH nemamo nikoga i onda oni polako pokušavaju da prenesu odgovornost na nas i kažu – vi ćete donijeti odluku koja će glasiti tako i tako kada sutra sjednete tamo. E nećemo, pa da vidimo kako će to izgledati s njima – rekao je Dodik.

Autor: Avaz.ba