Dodik: Obratio sam se Džaferoviću i kazao mu “čuješ li šta je rekao Erdogan”

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Banjoj Luci da je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan veoma zainteresovan da proces formiranja vlasti na nivou BiH bude završen što prije.

“Erdogan je to postavio kao najvažniji prioritet ovog trenutka u BiH. On smatra da je gotovo nemoguće da budu održavani regionalni sastanci lidera ako BiH ne formira vlast do kraja maja i da bi to prvo trebalo uraditi, a onda se baviti nekim drugim pitanjima”, rekao je Dodik, piše “Srna”.

On je izjavio novinarima da SNSD ne uslovljava formiranje vlasti na nivou BiH.

“Politika uslovljavanja je veoma loša i udaljava nas od evropskog puta. EU je prije nekoliko dana u Briselu saopštila predstavnicima BiH da, ukoliko ne bude formirana vlast, nema ni mišljenja za dalji put BiH ka EU, a loše je i radi unutrašnjih odnosa koji će se komlikovati iz niza razloga. Dakle, spreman sam da završim priču o formiranju vlasti za dan, a nikakav MAP i uslovljavanja nećemo prihvatiti i nemamo namjeru da damo bilo kakav ustupak”, naglasio je Dodik.

On je istakao da RS želi formiranje vlasti na nivou BiH i očuvanje sistema, ali ne želi da je niko uslovljava za učešće u vlasti.

“Pozivam ove u Sarajevu da nas zovu ako hoće, ali ja ih sigurno neću zvati. Već sada rizikuju da BiH uđe u teške probleme, jer je jasno da hrvatski predstavnici u Vijeću ministara više ne rade, ne radi parlament i sam ću vidjeti na koju način ću prilagoditi djelovanje u Predsjedništvu BiH. Oni koji neće da formiraju vlast, i pored stava Erdogana, EU i nekih drugi važnih institucija, moraju biti svjesni da će to biti pogubno po status BiH”, upozorio je Dodik.

On je naveo da mu je Erdogan nakon večere rekao: “Molim vas što prije formirajte vlast”.

“Tada sam se obratio Šefiku Džaferoviću i rekao mu: “Čuješ li ovo’”, rekao je Dodik.

Govoreći o sastanku u Berlinu, kome je prisustvovao predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić, Dodik je ponovio da je problem u onima koji su ga pozvali, a ignorišu BiH.

“Njemačka kancelarka Angela Merkel je prije nekoliko godina rekla da je krah multietničkih društava, a u Berlinu je rečeno da je jedina šansa ovakvo društvo. To znači da za njih važi jedno, a za nas drugo. Naravno, Zvizdić je sa tim saglasan, pa je zato i pozvan, a ja nisam saglasan i zato nisam ni pozvan”, rekao je Dodik.

Autor: Srna