Dodik o sastanku u Rusiji: Putin mi je potvrdio da neće biti podrške za imenovanje visokog predstavnika u Vijeću sigurnosti UN-a

Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u Banjoj Luci organizirao je press-konferenciju na kojoj je govorio o sastanku s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali i o konferenciji ministara NATO-a u Rigi koja je održana ove sedmice, izjavama generalnog sekretara Stoltenberga o BiH, kao i o britanskom Parlamentu koji je raspravljao o našoj državi, te se osvrnuo na imenovanje specijalnog predstavnika za zapadni Balkan Velike Britanije, ali i na proces pregovora izmjena izbornog zakonodavstva i Ustava BiH.

– RS ostaje posvećena provođenju slova Ustava BiH i sve naše akcije bit će usmjerene ka tome da se poštuje Ustav onako kako je napisan. To znači da će RS nastaviti sa svojim aktivnostima vezanim za otkazivanje “nametnutih rješenja” i kreirati rješenja koja su u skladu s Ustavom. Mislim da sve više ljudi u svijetu to razumije. Imali smo dobru debatu, ne samo što se tiče Rusije nego smo i ranije razgovarali s visokim predstavnicima EU i SAD oko aktuelnih pitanja.

Velika impresija

Mislim da je stepen razumijevanja za ono što mi činimo daleko veći. Kada uzmete to kada s nas promptno optuživali maltene za ratku eskalaciju, sa da je jasno da je ovo čisti demokratski proces u kome RS ima pravo kao ustavna i politička i demokratska kategorija, kreira procese i brani nadležnosti – rekao je Dodik.

Istakao je da je zadovoljan s kvalitetom sastanka koji je imao u Moskvi, prije svega s predsjednikom Putinom.

– Želim da iznesem svoju impresiju koja je velika, imajući u vidu činjenicu da smo nasamo razgovarali sat i o svim pitanjima. Najlakše su se rješavala pitanja vezana za ekonomiju ekonomije, prije svega investicije koje ovdje planiramo vezano za plinovod. Ali jedno isto i za cijene struje koje imamo za potrošnju gasa na prostoru RS. Predsjednik se interesovao i o izgradnji srpsko-ruskog hrama ovdje u Banjoj Luci. Najviše vremena smo potrošili na politička pitanja. Rusija je svjedok potpisivanja Dejtonskog sprazuma. Rusija je zemlja koja ima namjeru da veoma aktivno provodi tu svoju ulogu očuvanja Dejtonskg sporazuma i ona to manifestuje na svaki mogući način. Razgovarali smo o tome šta je učinjeno i koliko je došlo do skrnjavljenja Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH. I da se iz špekulativnih razloga pokušava svaliti krivica na RS iako se zna da visoki predstavnik nije imao pravo da nameće niti jedan od zakona, a on je to uradio 140 puta. O tome smo razgovarali i objašnjavao sam predsjedniku. Impresioniralo me to koliko je upoznat s detaljima. Potvrdio mi je da neće biti podrške za imenovanje visokog predstavnika u Vijeću sigurnosti UN-a. To što Šmit priča apsolutno nije istina i on to sebe sam hrabri u tom pogledu – rekao je Dodik.

Dodao je da Rusija smatra da sudbina i politički procesi trebaju da preuzmu domaći akteri i da odlučuju o tome na koji način će se rješavati pitanja.

– Rusija nema namjeru i ne mješa se u unutrašnje stvari BiH, kako to čine neki drugi putem direktnih upliva svojih službi, a i putem specijalnih izaslanika, koje u spoljednje vrijeme vidimo sve više. Mene raduje da naš odnos neće biti na nivou specijalnog izaslanika već direktne komunikacije s Putinom i najvažnijim ljudima Ruske Federacije. Sve ono što je u skladu s ustavnim pravom, a to je Aneks 4 Dejtonskog sporazuma, Ruska Federacija to podržava, nije ni za kakav avanturizam. Želi da očuva teritorijalni integritet i Dejtonski sporazum u BiH, ali svjesna je da je do tog kršenja došlo. Visok stepen saglasnosti o toj temi smo imali. Gotovo da nije bilo pitanje oko kojeg se nismo složili. Upoznao sam ga da nemamo namjeru da budemo i da se krećemo ka NATO-u. Rusija je izložena ozbiljnim pitanjima vezanim za Ukrajinu, za sigurnost same Rusije. I o tome je sa mnom razgovarao – rekao je Dodik.

Šta kaže o NATO-u

Podsjetio je da se u Rigi održao konferencija ministara NATO-a.

– Odbacujem ocjene koje je dao generalni sekretar NATO-a Stoltenberg u vezi procjene situacije u BiH. Mora prvo da vidi na koji način su se formiraloe Oružane snage BiH i da mi kao faktor imamo pravo da na to utječemo da se nešto učini. Ozbiljno smo doživjeli prijetnju da će on učiniti sve. Mislim da to sve treba odbaciti, treba biti ozbiljan. Indikativno je da jedna tako moćna ličnost je prihvatila da se informira iz obavještajne i medijske strukture i da donosi zaključke bez direktne komunikacije. NATO jeste i ostat će jaka formacija. Mi hoćemo da taj NATO nema neku rigidnu ulogu ovdje. I to treba odbaciti – mišljenja je Dodik.

O specijalnom izaslaniku za zapadni Balkan Velike Britanije Siru Stjuartu Piču (Stuart Peach) rekao je da Britanci šalju “nekoga ko je komandovao NATO-om”.

– I u BiH i na Kosovu. Nemam ništa protiv da bilo ko šalje izaslanika, ali mi ne vjerujemo u dobre namjere Britanaca. Sama činjenica da se Britanski parlament odlučio da raspravalja o situaciji o BiH… Bilo je malo poslanika veoma zainteresovanih za ta pitanja. Vidite da su to ljudi koji su bili angažovani na strani muslimana u BiH – rekao je Dodik, između ostalog.

