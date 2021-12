Dodik o sankcijama: I RS ima kontramjere

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je, povodom poziva i prijetnji sankcijama i ukidanjem investicija zbog namjere Republike Srpske da vrati nadležnosti, da ni RS nije bez kontramjera.

“Možda će neki pokušati da ismiju ovo što ću reći, ali ni Srpska nije bez kontramjera. Ako Njemačka uvede sankcije, uzvratićemo. Nisam slijep da ne znam šta su Amerika i Njemačka. Ali moja poruka je – pretjerali ste. Sve ste učinili da zamrzimo BiH, a nikada je nismo ni voljeli”, rekao je Dodik.

On je odbacio navode da bi građani ili cijela Republika Srpska mogli da budu u problemu, te dodao da nije zabrinut, kao da ni narod ne treba da brine.

“Ne apsolutno. Razumijem da je u svijesti ostalo sjećanje na sankcije, u kojima su nas hermetički zatvorili. Toga sada više nema. Hoće li tamo neko nešto reći, to nas pretjerano ne zanima”, rekao je Dodik.

On je naglasio da su svih ovih godina zapadni investitori stajali u redu i da Srpska ima svoje prijatelje koji su i do sada investirali, te da Republika Srpska neće izgubiti ulaganja.

Što se tiče ekonomije, Dodik je rekao da je za RS problem pandemija korona virusa, a ne prijetnje sankcijama.

Povodom zahtjeva lidera SDA Bakira Izetbegovića Kristijanu Šmitu, kojeg Republika RS a ne priznaje za visokog predstavnika, najava sankcija i prijetnji da neće biti investicija u RS, Dodik je rekao da su Bošnjaci naučili da njima neko upravlja, a da Srbi ne trpe tutore.

On je naveo da Velika Britanija i Brisel napadaju mađarskog premijera Viktora Orbana i turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana da su autoritarni lideri, a onda isti ti šalju u BiH Šmita, bez odluke Savjeta bezbjednosti UN i proglašavaju ga “visokim predstavnikom”.

“Pa na šta to liči? Poželio bih dobru zabavu Šmitu i Izetbegoviću. Nijedna odluka Šmita ne važi, on u BiH nije došao kako to predviđa Dejtonski sporazum. On može da se bavi nekim pisanijama, ali to više nikog ne interesuje”, rekao je Dodik.

On je naveo da uvažava Bošnjake kao narod, ali je upitao šta političko Sarajevo misli – da uzme Srpskoj zemljište, šume i vode.

“I onda se pojave oni i stranci sa licemjernom prijetnjom da nećemo imati investicije zbog aktivnosti koje vodimo, a kojima u suštini branimo naš razvoj”, rekao je Dodik, te podsjetio na zaustavljanje projekta gradnje hidrocentrale “Buk Bijela”, osporavanja gradnje aerodroma u Trebinju, gasovoda…

Dodik je rekao da RS ima finansijere i sve spremno za te projekte, a da pokušavaju da to spriječe, te postavio pitanje – zašto da srpska živi sa takvim koji pokušavaju da je spriječe?

“Treba nam drugi lijek za BiH, ovaj što guraju Amerikanci je pogrešan. Možda bi najbolje rješenje bilo deangažman Amerike ovdje. Sve bi riješili za 24 časa, mirno”, naveo je Dodik.

On je dodao da su pritisci stalno tu, ne prestaju, ali da se i to dovelo na neki normalan nivo, jer shvataju polako da mora da se razgovara.

“Koliko puta smo tražili da razgovaramo, da se nađe neko rješenje. Umjesto toga, ponašali su se kao da žele da nam što više ogade BiH. Sada ćemo vidjeti hoće li pričati”, rekao je Dodik.

On je kao spekulacije odbacio izjave pojedinih međunarodnih predstavnika sa Zapada da planovi Srpske “predstavljaju udar na BiH, pa čak i prijetnju miru”.

Dodik je rekao da je činjenica da se u Ustavu BiH nigdje ne može naći da je BiH nadležna za odbranu, pravosuđe, izuzev Ustavnog suda BiH, čije postojanje niko ne spori, ali je i te kako problematičan način njegovog rada i imenovanje sudija u taj sud, koji se pokazao kao spekulativan.

On je rekao da u Aneksu 10 piše da se visoki predstavnik, dakle samo jedan, bira na godinu dana, ali da već tri decenije on mijenja ustave, donosi zakone i to podvalom, odnosno donosi odluke kojima proglašava zakone.

“Ubijeđeni smo da to možemo da objasnimo cijelom svijetu. Naravno, postoje osobe koje su kršile Ustav”, naveo je Dodik.

On je dodao da su “oni okupljeni oko američke administracije, nekih struktura Brisela i nekih država, Njemačke koja šalje čovjeka i predstavlja ga kao visokog predstavnika, a nije imenovan u Savjetu bezbjednosti UN”.

“Takvi jesu protiv nas, pa se drže stereotipa, čak i kada razumiju ovo što pričamo”, rekao je Dodik.

Autor: Srna