Dodik o prisluškivanju: To je bio performans

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je ono što je rekao sinoć na sjednci Narodne skupštine bio performans.

– Naravno da je to bio dio odnosa u samoj Skupštini. I onaj koji prisluškuje to ne oglašava i ne saopštava javno. To je ono što bi oni u opoziciji nazvali performans ili što bi se u običnom narodu nazvalo zezanje – rekao je Dodik.



Ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač rekao je da je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik vodio političku igru sa poslanicima Nebojšom Vukanovićem i Draškom Stanivukovićem kada je rekao da zna “šta pričaju poslanici opozicije”.



Lukač je rekao da se jutros mnogi utrkuju ko će prije podnijeti prijavu protiv Dodika, a da je to već uradio Milan Tubin, poslanik SDS-a, te da se po jednom predmetu ne može voditi više sudskih postupaka.



– Možemo da vratimo snimak i da vidimo da je to samo jedna politička igra. Milorad Dodik im “baci im političku lopticu” i oni se sa njom igraju danima – rekao je Lukač.



Ministar kaže da ništa nije sakriveno od javnosti i pozvao je skupštinski Nezavisni odbor, koji ima pravo nadzora nad radom Ministarstva unutrašnjih poslova, da izvrši sve neophodne provjere.



– Јa odgovorno tvrdim da nema nikakvog prisluškivanja, naročito narodnih poslanika, a ni bilo koga drugog u Srpskoj ko se ne bavi kriminalom i ko nije eventualno potencijalni terorista i ko može da ugrozi Srpsku. Samo u skladu sa sudskim odlukama se vrše određene mjere – rekao je Lukač.

