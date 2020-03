Dodik o migrantima: Okupacija hrišćanskog svijeta

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je, kada je riječ o migrantima, u pitanju jedna vrsta civilizacijske okupacije hrišćanskog svijeta, a ne humana priča.

Dodik je istakao da je taj problem sada postao vidljiv i u Njemačkoj, pa i u drugim zemljama zapadne Evrope koje su ranije iskazivale deficit radnom snagom, a sada zatvarju granice.



On je rekao da je evropska politika danas ista ona koju je provodio Viktor Orban ranije kada nije dozvolio da migranti pređu u Mađarsku.



Dodik je istakao da Srbi ne žele da vide tvrdu granicu na Drini, već da treba to koordinisati sa Srbijom da se zatvori granica prema Sjevernoj Makedoniji.



– Mogu da izrazim zadovoljstvo činjenicom da i Vučić kaže da će i granica Srbije prema Makedoniji biti drugačije tretirana – rekao je Vučić.



On je podsjetio da su migranti prošle godine napali na kuću u jednom bilećkom selu, te istakao kako je kod ljudi opravdan strah, te da kada je riječ o odbrani bezbjednosti i imovine nema prekomjerne upotrebe sile.



Evropa je otvorila priču o migrantima, a sada mijenja svoje politike, zatvara svoje granice, istakao je Dodik i upitao zašto to i Srbija ne bi učinila.



On je rekao da je BiH ponuđeno da bude parking za izbjeglice, a da će Evropa to finansirati.



– Mi u BiH imamo ozbiljan problem u BiH. U Sarajevu to ne vide, kod naših ljudi postoji strah od migranata – rekao je Dodik.



Prema njegovim riječima, nije samo novac koji je obećala EU Turskoj, zbog čega je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan otvorio granice, već je riječ o velikoj strateškoj igri.

Autor: Srna