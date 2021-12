Dodik o kandidaturi naredne godine: Umoran sam, ali ćemo pobijediti

Predsjedništvo SNSD-a je u Banjoj Luci zaključilo da je 2021.godina bila uspješna, ekonomski i bezbjednosno stabilna, ali da su godinu okarakterisali odnosi na nivou BiH.

– Uspješno završavamo 2021. i na ekonomskom i na svakom drugom planu. Sačuvali smo institucije – rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je istakao da SNSD smatra da bez uvažavanja Ustava u cjelini, Bosna i Hercegovina ne može funkcionisati.

Nema vraćanja u institucije BiH

– U januaru nastavljamo na realizaciji zaključaka NSRS, otpočeti Zakon o VSTS, te donijeti Zakon o prestanku raspolaganja državnom imovinom RS koji je ranije donio Pedi Ešdaun (Paddy Ashdown), te uraditi novi zakon o imovini, čime ćemo vratiti i urediti vlasništvo nad šumama – rekao je Dodik.

Lider SNSD-a je ponovio da se RS neće vratiti u institucije BiH dok ne bude isključen Inckov zakon.

– Neka oni koji su to zabrljali, gledaju kako će to eliminisati. Treba održati dijalog u BiH – zaključuje on, te dodaje kako je potrebno zadržati investicioni zamah u RS te apostrofira priču o novim autoputevima:

– SNSD pokreće inicijativu na autoputu, povezivanju Trebinja, ka Višegradu, te Sarajevu. Tri elektrane na gas, zajedno sa Gaspromom iz Rusije, tri nove bolnice – dodao je Dodik.

SNSD ima 32,4 posto podrške javnosti

SNSD će u januaru otpočeti pripremu svog Sabora koji će se održati krajem marta, početkom aprila.

– Učestvovat ćemo u eventualnim izmjenama Izbornog zakona. Mi ćemo podržati da u Ustavu BiH ostane to da RS bira Srbina i riječ koja se dodaje i ostale. Tako treba uraditi i u FBiH. Ako hoće, ako neće, očigledno da će biti ugrožavanja samih izbora – zaključuje Dodik.

U ovom trenutku Dodik kaže da SNSD ima 32,4 posto podrške javnosti u RS, cilj je da ta podrška bude preko 40 posto. Zbog toga je optimističan pred izbore.

– Pobijedit ćemo 2022. godine – poručio je Dodik, te rekao da je umoran.

Autor: Avaz.ba