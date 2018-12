Dodik o hapšenjima u Banjoj Luci: RS je pravna država, zakoni se moraju provoditi

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da, duboko saosjećajući sa bolom porodice Dragičević i razočaran brzinom kojom tužilaštvo vodi slučaj stradanja njihovog sina, mora da poruči da je Republika Srpska pravna država u kojoj se zakoni moraju provoditi.

Dodik je istakao da je to što je pod udar zakona došao otac koji je izgubio sina jedna nesrećna okolnost, ali u bilo kojoj zemlji svijeta zakon ga ne bi prepoznavao kao oca koji je izgubio sina, već kao građanina koji se ogriješio o zakon.

“Nisam se oglašavao tokom jučerašnjeg dana jer sam odmah po lišenju slobode Davora Dragičevića informisan da je sve urađeno po slovu zakona. Isto tako sam informisan da su i događaji koji su uslijedili, a koje smo pratili putem medija, dio policijsko tužilačke akcije, o kojoj kao političar ne mogu i neću da govorim”, rekao je Dodik upitan da prokometraiše jučerašnja dešavanja u Banjaluci.

On je naveo da ono o čemu i kao funkcioner i kao čovjek može da govori jeste da slike koje su se vidjele juče u Banjoj Luci nisu prijale ničijem oku, niti su nešto što iko želi da vidi.

“Moram da priznam da sam šokiran scenama u kojima se juče na Trgu Krajine vide majke sa malom djecom i javno pitam sve u Republici Srpskoj ko bi svoje dijete doveo na mjesto koje je sasvim očigledno mjesto opsežne policijske akcije”, istakao je Dodik za Srnu.

On je naglasio da je jučer na Trgu vidio i “skandal političare koji, nažalost, tragediju porodice Dragičević i dalje monstruozno zloupotrebljavaju i javno dovode u pitanje provođenje zakona za koje su neki od njih svojevremo i glasali”.

“Razumijem da neki od tih političara žive od skandala, kreiraju predstave u kojima mogu da igraju kakvu-takvu ulogu, ali ne razumijem da su za potrebe političke promocije spremni da se igraju sa instititucijama države. Pitam sve u Republici Srpskoj, ali i u regionu i svijetu koja bi policija dozvolila da bilo ko nekažnjeno napada ili tuče njene pripadnike tokom vršenja svojih ustavnih i zakonskih obaveza”, upitao je Dodik.

Komentarišući reakcije koje dolaze iz FBiH u vezi sa dešavanjima u Banjaluci, predsjedavajući Predsjedništva BiH rekao je Srni da je bilo zanimljivo vidjeti kako su u FBiH vidjeli jučerašnju policijsko-tužilačku akciju.

“Jučer nas i Željko Komšić podsjeća da je policija Republike Srpske učestvovala u navodnom genocidu i da je vrijeme da se reforma policije vrati na sto. Sve to govori da su se najglasniji akteri ovog događaja udaljili od same suštine, i da nikoga od njih nije briga kako je stradao mladi Banjalučanin”, konstatovao je Dodik.

Na pitanje da prokomentariše jučerašnje saopštenje Delegacije EU na čelu sa Lars-Gunar Vigemarkom u kome izražavaju zabrinutost povodom situacije u Banjaluci i traže od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske “hitno objašnjenje trenutnih hapšenja različitih osoba povezanih sa pokretom Pravda za Davida “, Dodik je istakao da je to nediplomatski i nedopustivo u bilo kojoj suverenoj državi.

“Miješanje diplomata u tužilačko policijske operacije nije u opisu ni domaćih političkih predstavnik, a posebno ne stranih. Porukom da vlasti Republike Srpske moraju da pokažu uzdržanost, Vigemark u stvari poručuje da vlast Republike Srpske ne bi trebalo da primjenjuje zakone koji su usklađeni sa najboljom evropskom praksom”, naglasio je Dodik.

On je rekao Srni da je jučerašnja reakcija Delegacije EU u BiH povodom događaja u Banjaluci kojim slučajem došla iz usta nekoga od predstavnika vlasti bila bi osuđena od tih istih Ervropljana i kvalifikovana kao miješanje u rad tužilaštva.

“Ne tako davno ti isti međunarodni službenici insistirali su na tome da se odluke tužilaštva moraju poštovati. Šta se promijenilo u međuvremenu da oni sada umjesto poštovanja tužilačkih odluka izražavaju zabrinutost”, upitao je Dodik.

On je pozvao sve građane Banjaluke i Republike Srpske na mir i uzdržanost, na poštovanje zakona i procedura, jer ove nemile slike, kako je istakao, prijaju očima samo onih kojima nije stalo ni do istine o stradanju Davida Dragičevića, ni do Banje Luke, ni Republike Srpske.

Autor: Srna