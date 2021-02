Dodik: NSRS će odbaciti Inzkov zahtjev

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da će većina poslaničkih klubova i partija zastupljenih u Narodnoj skupštini RS odbaciti nedavni zahtjev visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka toj zakonodavnoj instituciji da oduzme povelje sa odlikovanjima dodijeljene ljudima zaslužnim za stvaranje Srpske.



Dodik je naglasio da to poručuje na osnovu obavljenih konsultacija sa predstavnicima poslaničkih klubova i partija u Narodnoj skupštini, te da Incko neće zaplašiti Srbe u BiH.



“Povelje sa odlikovanjima su stvar Narodne skupštine i Incko nema pravo da se petlja u njen rad. Dakle, Skupština ima pravo na svoje autentične odluke i odbiće Inckov zahtjev. Ako on pokuša da ide sa nekom vrstom smjene, nećemo to prihvatiti! Ljude koje eventualno bude smijenio, mi ćemo izabrati, pa ćemo vidjeti”, rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.



On je u vezi sa spornim Inckovim zahtjevom za RTRS naveo da su pokojni Momčilo Krajišnik, koji je bio i predsjednik parlamenta Srpske, te bivši predsjednik Srpske Biljana Plavšić, od kojih odlikovanja po mišljenju visokog predstavnika treba oduzeti, odslužili svoje kazne, te da su po svemu slobodni građani.



Dodik je rekao da bi, prihvatanjem ovakvih nedopustivih ultimativnih, pritisaka i prijetnji, Srbi u BiH pristali na nekakvu legalizaciju nesuvislih priča Incka da su sami sebi nametnuli kolektivnu odgovornost i krivicu.



On je naglasio da se Incko treba izviniti Srbima i zahtijevati od Federacije BiH da, na primer, ukloni imena ulica nazvanih po “Zelenim beretkama”, koje kod Srba izazivaju negativne asocijacije.



Dodik je ocijenio da se Incko ponaša osvetnički i istakao da Srbi moraju da znaju da je riječ o najvećem mrzitelju Srba koji se ovdje pojavio.



On smatra da su najnoviji potezi Incka dio atmosfere, želja sarajevskih političkih krugova i ukupnih napora da nova američka administracija raščisti sa Srbima u BiH.



Na pitanje šta ako Incko nametne zakon o zabrani negiranja genocida u BiH, Dodik je odgovorio da se taj akt u Srpskoj neće primjenjivati, niti će biti objavljen u republičkom Službenom glasniku.



On kaže da Incko na takvo nešto nema pravo, te da nigdje striktno ne piše da visoki predstavnik u BiH ima pravo na takozvana bonska ovlaštenja, koja su “lažna i međunarodni blef”, što je potvrđeno i izjavama nekih Inckovih prethodnika, poput Karlosa Vestendorpa, koji su govorili da su određena nametnuta rješenja bila u neskladu sa Dejtonskim sporazumom, što se upražnjava već 24 godine.



“I onda od nas traže da to poštujemo. Znači, blefiraju kao podlaci koji su nam nametnuli tu vrstu priče. I kada ja to osporavam, onda sam loš momak”, rekao je Dodik.



On je poručio da ni srpske buduće generacije u BiH nikada ne smiju prihvatiti ova nametanja i prestati sa stalnom međunarodnom borbom za svoja prava.



“Bonska ovlaštenja formalno-pravno ne postoje. Čak i ako pristanemo na priču o tim ovlaštenjima, visoki predstavnik nije dobio ovlaštenje da nameće zakone. To nigdje ne piše i da ovdje postoji `p` od prava, bili bi poništeni svi zakoni koji su nametali visoki predstavnici”, naglasio je Dodik.



Dodik je rekao da je jedan od ciljeva SAD i EU da preko visokog predstavnika u BiH ili Ustavnog suda BiH izvrše moguće intervencije s ciljem centralizovanja BiH.



“Neki ovdašnji političari smatraju da kooperativnošću mogu nešto da urade, ali to je najgora stvar i vrsta izdaje o kojoj uporno govorimo. Dakle, nemamo kapacitete da predamo ijednu nadležnost Srpske kao što se to stalno traži, zarad uspostavljanja centralizovane BiH”, kaže Dodik.



On je napomenuo da se traži objedinjenje obrazovanja, poljoprivrede, penzionog i invalidskog osiguranja, pa čak i da se objedine borci i veterani, što je neprihvatljivo.



Dodik je naglasio da u Dejtonskom sporazumu i relevantnim rezolucijama UN ne postoji ni nametnuti Savjet za sprovođenje mira /PIK/.



“U tom savjetu su još sami rekli da se odluke donose konsenzusom, a Rusija niz godina nije dio tog konsenzusa… Kako onda mogu da se sprovode odluke tog savjeta?”, upitao je Dodik i dodao da je Srpska protiv dolaska novog visokog predstavnika.



Dodik je nazvao izvrtanjem situacije poruke da je Dejton napravio podjele u BiH, te u kontekstu Inckovih izjava podsjetio da su Austrijanci i ranije Srbima postavljali ultimatume, nakon kojih je u ratovima srpski narod pretrpio ogromne žrtve i dramatične gubitke.



On je rekao da Srbi treba da dobro pamte ovakve teške istorijske činjenice kako im se one nikada ne bi ponovile.



Dodik je rekao da nikada neće prihvatiti da se u BiH razvlasti Banjaluka, koja je, prema mišljenju jedne grupe ambasadora, jedini evropski grad u BiH.



“Ponosan sam na to jer sam obavljajući brojne dužnosti tome doprinio i vjerujem da će ona nastaviti da se razvija. S druge strane, neki žele da Banjaluka ima ljušturu od Vlade, da ekonomija i finansije budu isključivo u Sarajevu i da nema jakih institucija. Nećemo to dozvoliti!”, naglasio je Dodik.



Sve što je sa aspekta prenosa nadležnosti urađeno, kaže Dodik, bilo je greška.



Dodik je podsjetio da građani moraju znati da je počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić javno rekao da je lično na nivo BiH prenio vojsku, indirektne poreze, sud i obavještajnu službu…



Dodik je rekao da Srpska od ranije ima problem zbog toga što srpski momci ne žele u redove Oružanih snaga BiH, pa nema popune srpske kvote.



“Zbog toga smo htjeli smanjiti broj aktivnih vojnika sa 9.600 na 3.500. A onda je došao kooperativni Ivanić i potpisao na 9.500. Neće naši momci, pa onda dođu Bošnjaci i kažu – `Dajte da popunimo`. E, nećemo. A stranci kažu – `Mora se to ispuniti, potpisao Ivanić`”, rekao je Dodik.



Dodik napominje da je u razgovorima sa ljudima iz zemalja članica NATO čuo da oni kažu da se BiH opredjeljuje za saradnju, ali da se ne prejudicira članstvo u tom vojnom savezu.



“To znači da oni kažu da će se o tome nekada odlučivati ukoliko to bude želja BiH. Dakle, nema odluke o tome i to prvi put u nekom dokumentu piše. I onda neki to ne čitaju i samo pokušavaju da to prikažu na neki drugi način. To razumijem kao dio političke borbe, ali mi u Srpskoj se moramo vratiti okupljanju oko važnih nacionalnih tema”, rekao je Dodik.

Autor: Vijesti.ba