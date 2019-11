Dodik: Nikakve signale ne šaljem, nisam javni emiter

Nakon što je jutros Klub poslanika SNSD-a predložio Kolegiju Predstavničkog doma Parlamenta BiH članove u stalne komisije ovog doma, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas je u Mostaru, upitan da pojasni šta je dovelo do takvog preokreta, kazao da su razlozi za to, između ostalog, inicijative SDS-a i PDP-a.

-Oni su iz razloga očuvanja svojih ljudi u Vijeću ministara, zajedno sa SDA, željeli da promijene Poslovnik, kojim bi trajno urušili adekvatnu reprezentativost i predstavljanje srpskog naroda u skladu s izraženom političkom voljom. Ukoliko bi se dozvolilo da izmijene Poslovnik, kako su to predložile dvije političke partije, to bi značilo da bi manjinski dio političke volje u potpunosti zauzeo sva mjesta i to bi bilo bi na štetu dugoročnih odnosa u BiH. Mi smo odlučili da predložimo naše kandidate za popunu komisija u Predstavničkom domu i nikakav signal ne šaljem time, nisam javni emiter. To je bio dio naše odgovornosti prema Republici Srpskoj i onome što jeste zaključak Narodne skupštine Republike Srpske, da se ne ide u izmjene Poslovnika koje bi degradirale poziciju srpskog konstitutivnog naroda – rekao je, između ostalog, Dodik.

Iznio je i da će u vezi s tim „vjerovatno likovati iz SDS-a“.

-Jasno je da su pokazali svoj kapacitet izdaje za Republiku Srpsku i da ta izdaja ide dotle da ne poštuju odluke Narodne skupštine – kazao je Dodik i najavio da će do Nove godine biti predložene, radi takvih stvari, izmjene i dopune Krivičnog zakona RS.

Autor: Avaz.ba